Orban convida Merkel a comemorar 'piquenique' que precedeu Queda do Muro de Berlim

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, convidou a chanceler alemã, Angela Merkel, para celebrarem juntos em 19 de agosto o 30º aniversário do "piquenique pan-europeu", que marcou um importante passo na queda da Cortina de Ferro em 1989 - anunciou Budapeste nesta quarta-feira (31).

O programa oficial prevê uma cerimônia ecumênica na igreja luterana de Sopron, não muito longe da cidade fronteiriça de Sopronkohida. Foi de lá que, em três horas, cerca de 600 cidadãos da República Democrática Alemã (RDA) cruzaram para a Áustria por ocasião do encontro pacífico.

Com o declínio da influência soviética como pano de fundo, o gabinete reformista do Partido Comunista Húngaro havia começado em 2 de maio de 1989 a desmantelar a Cortina de Ferro, que separou a Europa entre os países do bloco oriental e os do mundo ocidental por décadas.

Era oficialmente proibido atravessar as fronteiras com a Áustria, mas os guardas húngaros não reagiram durante o encontro em 19 de agosto, organizado sob a forma de um "piquenique". O evento se tornou um símbolo precursor da Queda do Muro de Berlim concretizado menos três meses depois.

Organizado pelo Movimento Pan-Europeu patrocinado pelo filho do ex-imperador austro-húngaro Otto de Habsburgo e pelo então ministro de Estado húngaro, Imre Pozsgay, este piquenique representou o primeiro êxodo em massa desde a construção do Muro de Berlim.

A Hungria finalmente abriu suas fronteiras ocidentais em 10 de setembro de 1989, permitindo que os alemães orientais cruzassem livremente a Áustria a partir do dia seguinte.

No total, dezenas de milhares de refugiados, principalmente alemães orientais, fugiram pela Hungria e pela Áustria durante o verão e o outono de 1989.

O governo húngaro disse que Orban e Merkel farão discursos por ocasião da comemoração. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha ainda não confirmou se a líder participará do encontro.