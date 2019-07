Magnata indiano desaparece e polícia teme suicídio

(foto: SAM PANTHAKY / AFP)

A polícia indiana procura oV.G. Siddhartha, dono da cadeia, uma das maiores do mundo, que poderia ter cometido suicídio.

Siddhartha, de cerca de sessenta anos de idade, foi visto pela última vez por seuandando em umano estado de Karnataka (sul da Índia).

Depois de um certo tempo, vendo que ele não retornava, o motorista do magnata do café alertou as autoridades.

Mergulhadores da polícia, ajudados por pescadores locais, vasculham as águas do rio Nethravathi, perto da cidade de Mangalore.

Líderes políticos de Karnataka foram à casa de Siddhartha para apoiar sua família.

Segundo a imprensa local, V.G. Siddhartha estava em um estado depressivo devido a vários controles fiscais em 2017.

Vários meios de comunicação publicaram uma carta de Siddhartha dirigida aos acionistas de suas empresas lamentando abandonar "as pessoas que confiaram nele".

"Lutei por muito tempo, mas hoje abandonei a luta porque não aguentei mais a pressão de um dos sócios que me forçava a comprar suas ações", diz a carta, que parece uma despedida.

(foto: STR/AFP)

A família de V.G. Siddhartha, presente no comércio de café há 130 anos, possui 12.000 hectares de plantações e sua sociedade Amalgamated Bean Company (ABC) é a principal exportadora de café verde (não torrado) da Índia.

Em 1996, lançou a cadeia Café Coffee Day, com 1.700 lojas na Índia e também na Malásia, Egito, República Tcheca e Áustria.

A Coffee Day Enterprises, cuja ação perdeu 20% de seu valor nesta terça-feira após a notícia do desaparecimento de Siddhartha, disse que "garantirá a continuidade dos negócios".