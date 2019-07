França cria comissão para avaliar acordo UE-Mercosul

O governo francês instalou uma comissão de dez especialistas que vão avaliar as consequências do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países do Mercosul - anunciou o gabinete do primeiro-ministro, Edouard Philippe, nesta segunda-feira (29).

A comissão será presidida por Stefan Ambec, economista ambiental na Toulouse School of Economic e diretor de pesquisa no Instituto Francês de Agronomia (INRA).

Os especialistas (nove homens e uma mulher) são "reconhecidos em matéria ambiental, comercial, agrícola, sanitária, jurídica, social e geopolítica", completou a assessoria do premiê francês.

O objetivo é analisar os dispositivos do acordo de livre-comércio firmado em junho passado entre a UE e os países do Mercosul, após 20 anos de complexas negociações.

O acordo foi criticado, em particular, pelo setor agrícola francês, que teme a chegada de carne e de outros produtos a seu mercado, assim como pelos ecologistas, que denunciam a política ambiental do governo Jair Bolsonaro.

Ainda segundo o gabinete do primeiro-ministro, a comissão "vai avaliar os efeitos do acordo em termos de emissão de gases causadores do efeito estufa, de desmatamento e de biodiversidade".

Também vai analisar as consequências do acordo "na capacidade dos Estados e da União Europeia para regular e aplicar suas normas aos produtos consumidos no mercado europeu".

O informe será tornado público e contará com análises específicas de setores "sensíveis", como o da carne bovina, do açúcar, ou da carne de ave e servirá para definir a posição da França no longo processo de ratificação do acordo.