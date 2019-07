Papa denuncia a prostituição como 'doença da humanidade'

(foto: Vincenzo PINTO / AFP)

é uma "doença da humanidade", estimou oFrancisco no prefácio de um livro, no qual se refere a "um" que reduz as mulheres a escravas.

"Qualquer forma de prostituição é uma, um, um vício repugnante que confunde fazer amor com os instintos de alguém torturando uma mulher sem defesa", segundo um texto publicado nesta segunda-feira no jornal italiano La Repubblica.

"Ninguém pode ser colocado à venda", denuncia no prólogo de um livro do padre Aldo Buonaiuto, sacerdote da Comunidade Papa João XXIII, uma associação de caridade católica que acolhe pobres, prostitutas e adolescentes problemáticos.

"É uma doença da humanidade, um modo equivocado de pensar a sociedade. Libertar esses pobres escravos é um gesto de misericórdia e um dever para todos os homens de boa vontade. O seu grito de dor não pode deixar indiferentes os indivíduos e instituições", adverte Francisco.

"Ninguém deve olhar para o outro lado ou lavar as mãos do sangue inocente derramado nas ruas do mundo", conclui o soberano pontífice.

O papa também relata que visitou um abrigo da Comunidade do Papa João XXIII para encontrar mulheres "crucificadas". Ele explica que pediu desculpas "pela tortura que tiveram que suportar por causa de clientes, muitos dos quais se definem como cristãos".