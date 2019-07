Papa Francisco pede providências contra morte de imigrantes em alto-mar

O papa Francisco pediu neste domingo, 28, que os governos tomem medidas rápidas e decisivas para evitar a morte de mais imigrantes em alto-mar.



Francisco orou pelo imigrantes que se afogaram na semana passada na costa da Líbia e pediu aos fiéis na Praça de São Pedro que rezassem com ele.



"É preciso atuar com prontidão e decisão para evitar que tragédias como estas aconteçam", disse o papa.



O pedido de orações foi feito por Francisco horas depois de um barco da Guarda Costeira da Itália atracar na Sicília com cerca de 130 imigrantes resgatados. Fonte: Associated Press.