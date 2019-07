Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited (NYSE:SLB) comunicou hoje os resultados do segundo trimestre de 2019.

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 201931 de março de 201930 de junho de 2018SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 8.269 US$ 7.879 US$ 8.303 5% 0%Receita operacional por segmento, antes dos impostosUS$ 968 US$ 908 US$ 1.094 7% -12%Margem operacional por segmento, antes dos impostos11,7% 11,5% 13,2% 17 bps -148 bpsLucro líquido - Base GAAPUS$ 492 US$ 421 US$ 430 17% 14%Lucro líquido, excluindo encargos e créditos*US$ 492 US$ 421 US$ 594 17% -17%EPS diluído - Base GAAPUS$ 0,35 US$ 0,30 US$ 0,31 17% 13%EPS diluído, excluindo encargos e créditos*US$ 0,35 US$ 0,30 US$ 0,43 17% -19% Receita da América do NorteUS$ 2.801 US$ 2.738 US$ 3.139 2% -11%Receita internacionalUS$ 5.463 US$ 5.037 US$ 5.065 8% 8% Receita da América do Norte, excluindo CameronUS$ 2.243 US$ 2.178 US$ 2.546 3% -12%Receita internacional, excluindo CameronUS$ 4.761 US$ 4.469 US$ 4.387 7% 9% *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes.*T

Paal Kibsgaard, presidente e diretor executivo da Schlumberger, comentou: "A receita de US$ 8,3 bilhões do segundo trimestre teve um aumento sequencial de 5%, impulsionada por nossos negócios internacionais que cresceram 8% e mostraram sinais contínuos de um amplo aumento no investimento e na atividade de E&P.; A contagem internacional de plataformas teve um aumento sequencial de 6% e 5% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, a receita em terra na América do Norte cresceu 1% sequencialmente, enquanto a receita marítima na América do Norte aumentou 10%.

"Durante o primeiro semestre de 2019, excluindo a Cameron, a receita internacional aumentou 8% em relação ao ano anterior, enquanto a receita em terra na América do Norte caiu 12% em relação ao ano anterior. Esses resultados refletem a normalização nos gastos globais de E&P; que estávamos antecipando como aumentos de investimento internacional em resposta à queda acelerada na base de produção madura, e o investimento em terra na América do Norte diminui devido a restrições de fluxo de caixa do operador de E&P.; O crescimento de dois dígitos em relação ao ano anterior durante o primeiro semestre de 2019 foi publicado nos geomercados do México e América Central, norte da América Latina, África Subsaariana e Extremo Oriente e Austrália, enquanto um crescimento alto de um dígito foi visto nos geomercados do Reino Unido e Europa continental, Oriente Médio e sul e leste da Ásia. Nossos resultados, portanto, continuam atendendo às nossas expectativas de crescimento alto de um dígito em nosso negócio internacional em 2019.

"Durante o segundo trimestre, o crescimento internacional sequencial foi liderado pela área Europa/CEI/África, onde a receita aumentou sequencialmente em 11%, impulsionada por uma atividade que se fortaleceu além da recuperação sazonal nos geomercados da Rússia e Ásia central e Reino Unido e Europa continental. O crescimento internacional sequencial também foi impulsionado por uma melhoria de 19% nos geomercados do Extremo Oriente e Austrália e um aumento de 12% na área da América Latina, enquanto a receita na região do Oriente Médio cresceu 3%.

"Em terra na América do Norte, apesar do impacto da interrupção de primavera no Canadá, a atividade da OneStim® foi maior, o que foi compensado pela fraca precificação do fraturamento hidráulico e uma redução geral na atividade de perfuração. A receita offshore da América do Norte aumentou devido à forte atividade de exploração impulsionada principalmente pelas vendas de licenças sísmicas multicliente WesternGeco®.

"Por segmento de negócios, o crescimento sequencial no segundo trimestre foi liderado por um aumento de 7% na receita de Caracterização de Reservatórios, seguido por um aumento de 6% em Produção como resultado da maior atividade internacional que superou a força das recuperações sazonais após o inverno no Hemisfério Norte. A maior atividade internacional beneficiou a Wireline, a WesternGeco, a Well Services, a Completions, a Schlumberger Production Management (SPM) e a Artificial Lift Solutions. A receita da Cameron aumentou 5% sequencialmente devido à maior atividade do OneSubsea® e Surface Systems, principalmente nos mercados internacionais. A receita de perfuração aumentou 1% sequencialmente, uma vez que o crescimento internacional foi parcialmente compensado pela fraca atividade em terra na América do Norte.

"Do ponto de vista macro, esperamos que os sentimentos do mercado de petróleo permaneçam equilibrados. A previsão de demanda de petróleo para 2019 diminuiu discretamente devido aos temores da guerra comercial e às atuais tensões geopolíticas globais, mas não esperamos uma mudança nas perspectivas estruturais de demanda para o médio prazo. Em relação à oferta, continuamos vendo o óleo de xisto dos EUA como a única fonte de crescimento da produção global a médio prazo, embora com uma taxa de crescimento mais lenta, enquanto as operadoras de E&P; continuam a transição de ênfase no crescimento para um foco no dinheiro e retorno, com consequentes efeitos de restrição sobre os níveis de investimento. Estes efeitos, combinados com a decisão da OPEP e da Rússia de estender os cortes de produção no primeiro trimestre de 2020, deverão manter os preços do petróleo limitados em torno dos níveis atuais. Embora os mercados sejam bem supridos pela produção adicionada por projetos sancionados antes de 2015, essa oferta começará a cair em 2020 e criará riscos para o futuro, já que as taxas de declínio em muitas bacias produtivas maduras se tornam um desafio cada vez mais significativo. Além disso, embora o número de novos projetos que esperamos decisão de investimento final (Final Investment Decision, FID) em 2019 provavelmente aumente novamente pelo quarto ano consecutivo, seu tamanho e número representam aumentos de oferta muito abaixo das taxas anuais de substituição de produção exigidas. Portanto, mantemos nossa visão de que o investimento internacional em E&P; crescerá de 7% a 8% em 2019, apoiado ainda mais pelo aumento do número de plataformas internacionais. Em contrapartida, os gastos em terra na América do Norte estão acompanhando nossas expectativas de uma queda de 10% este ano.

"O aumento dos investimentos no mercado internacional e a redução do investimento na América do Norte representam uma mudança de mercado positiva para a Schlumberger e o bem-vindo retorno de um conjunto de oportunidades muito familiar. Com nossa incomparável força global, nossa plataforma de execução modernizada e nosso portfólio de tecnologia expandida agora pronto para uma ampla implementação digital, estamos bem posicionados para gerar um maior crescimento de lucros, expansão de margem e fluxo de caixa livre no ciclo internacional emergente".

Demais eventos

A Schlumberger anunciou hoje que seu Conselho de Administração nomeou Olivier Le Peuch como seu diretor executivo e membro do conselho da Schlumberger, a partir de 1º de agosto de 2019. Le Peuch sucede a Paal Kibsgaard, que se aposentará como diretor executivo na mesma data. Também em vigor a partir de 1º de agosto, Kibsgaard deixará o cargo de presidente do Conselho e se aposentará como membro do Conselho de Administração. Kibsgaard se aposentará depois de mais de 22 anos de serviço na empresa, incluindo oito anos como diretor executivo e quatro anos como presidente. Na mesma data, Mark G. Papa, atual diretor não independente, se tornará presidente não executivo do Conselho. Peter Currie continuará atuando como diretor independente do conselho.

Durante o trimestre, a Schlumberger efetuou a recompra de 2,5 milhões de ações ordinárias a um preço médio de US$ 40,12 por ação, totalizando um preço de compra de US$ 101 milhões.

Em 28 de abril de 2019, a Empresa de Serviços de Industrialização e Energia da Arábia Saudita (TAQA) anunciou que a Arabian Drilling Company (ADC), uma joint venture entre a TAQA e a Schlumberger, concordou em adquirir o negócio de sondas de perfuração terrestre no Oriente Médio da Schlumberger no Kuwait, Omã, Iraque, e Paquistão, por US$ 415 milhões. A Schlumberger e a TAQA formaram a joint venture ADC em 1964, com a Schlumberger detendo 49% e a TAQA 51%. Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2019, sujeita à aprovação regulatória e às condições de fechamento habituais.

Em 14 de maio de 2019, a Schlumberger e a Wellbore Integrity Solutions (WIS), uma afiliada da Rhône Capital, anunciaram que haviam firmado um contrato para a WIS adquirir os negócios da Schlumberger e os ativos associados da DRILCO, Thomas Tools e Fishing & Remedial services. A transação está avaliada em aproximadamente US$ 400 milhões e deve ser concluída até o final de 2019, sujeita a aprovações regulatórias e às condições de fechamento habituais.

Em 17 de julho de 2019, o Conselho Diretor da Schlumberger aprovou os dividendos trimestrais em espécie de US$ 0,50 por ação das ações ordinárias em circulação, a serem pagos em 11 de outubro de 2019 aos acionistas com registro em 4 de setembro de 2019.

Receita consolidada por área

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 201931 de março de 201930 de junho de 2018SequencialEm relação ao ano anteriorAmérica do NorteUS$ 2.801 US$ 2.738 US$ 3.139 2% -11%América Latina1.115 992 919 12% 21%Europa/CEI/África1.896 1.707 1.784 11% 6%Oriente Médio e Ásia2.452 2.338 2.362 5% 4%Outros5 104 99 n/s n/sUS$ 8.269 US$ 7.879 US$ 8.303 5% 0% Receita da América do NorteUS$ 2.801 US$ 2.738 US$ 3.139 2% -11%Receita internacionalUS$ 5.463 US$ 5.037 US$ 5.065 8% 8% Receita da América do Norte, excluindo CameronUS$ 2.243 US$ 2.178 US$ 2.546 3% -12%Receita internacional, excluindo CameronUS$ 4.761 US$ 4.469 US$ 4.387 7% 9% n/s = não significativo*T

A receita do segundo trimestre de US$ 8,3 bilhões aumentou 5% sequencialmente, com a receita da América do Norte de US$ 2,8 bilhões aumentando 2%, enquanto a receita internacional de US$ 5,5 bilhões aumentou 8%.

América do Norte

A receita consolidada da área da América do Norte,de US$ 2,8 bilhões, foi 2% mais alta sequencialmente, apesar do impacto da interrupção de primavera no Canadá. Em terra na América do Norte, a receita da OneStim subiu 3% sequencialmente, pois a utilização melhorada da frota hidráulica devido ao aumento da demanda do mercado foi parcialmente compensada pela contínua fraqueza dos preços. A receita de perfuração de terra da América do Norte diminuiu, em linha com as reduções no número de plataformas, enquanto a receita da Cameron foi marginalmente reduzida sequencialmente. A receita offshore da América do Norte subiu devido à maior atividade de exploração liderada pelas vendas de licenças sísmicas multicliente WesternGeco.

Internacional

A receita consolidada na área América Latina de US$ 1,1 bilhão aumentou 12% sequencialmente do crescimento de receita de dois dígitos nos geomercados do México e da América Central, devido à alta atividade de exploração offshore para os IOCs e ao aumento da atividade onshore do Integrated Drilling Services (IDS). No geomercado do norte da América Latina, a receita foi impulsionada pela maior atividade de SPM e pelo aumento da produção, principalmente no Equador. No geomercado do sul da América Latina, a receita foi maior devido ao aumento da receita da Cameron, principalmente das vendas dos equipamentos OneSubsea e Surface Systems.

A receita consolidada da área da Europa/CEI/África de US$ 1,9 bilhão aumentou 11% sequencialmente, impulsionada pela atividade que se fortaleceu além do impacto da recuperação sazonal no Hemisfério Norte, levando a um crescimento sequencial de dois dígitos nos geomercados da Rússia e Ásia Central e Reino Unido e Europa Continental. Isso beneficiou principalmente Wireline, Well Services, Drilling & Measurements, IDS e M-I SWACO. A receita aumentou no geomercados da África subsaariana, particularmente na África Ocidental, Nigéria, Angola, Gabão e Guiné Equatorial, devido ao aumento do número de plataformas, aumento da atividade de intervenção de poços e início de novos projetos de perfuração integrados. A receita da Cameron foi maior na área devido ao aumento das vendas de equipamentos OneSubsea e Surface Systems, principalmente nos geomercados do Reino Unido e Europa Continental, Noruega e Dinamarca, Norte da África e Rússia e Ásia Central.

A receita consolidada na área do Oriente Médio e Ásia de US$ 2,5 bilhões aumentou 5% sequencialmente, liderada pelo crescimento sequencial de dois dígitos no geomercado do Extremo Oriente da Ásia e Austrália, particularmente na China e Austrália. Isso beneficiou Drilling & Measurements, Well Services, Wireline, Testing Services e M-I SWACO. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da atividade de perfuração offshore da Austrália e da Indonésia, e pela recuperação sazonal na China. Na Arábia Saudita, a atividade mais forte de Wireline e Completions foi parcialmente compensada pela receita mais baixa proveniente de Well Services, IDS e levantamentos de aquisição sísmica terrestre. No geomercado do leste do Oriente Médio, a receita ficou estável, já que a maior atividade da Cameron foi compensada pela menor receita de IDS após a conclusão do projeto no Iraque. A receita no geomercado do sul e leste da Ásia diminuiu sequencialmente, uma vez que a redução da atividade de IDS na Índia e a menor atividade da Cameron foram parcialmente compensadas pelo maior trabalho de exploração e perfuração em Mianmar, Malásia e Tailândia. O aumento das vendas de equipamentos OneSubsea e Surface Systems nos geomercados da Arábia Saudita e Bahrein, Oriente Médio e Extremo Oriente e Austrália também contribuiu para o crescimento da área.

Caracterização de Reservatórios

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 201931 de março de 201930 de junho de 2018SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 1.649 US$ 1.543 US$ 1.640 7% 1%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 326 US$ 293 US$ 350 11% -7%Margem operacional antes dos impostos19,8% 19,0% 21,3% 81 bps -153 bps*T

A receita de Caracterização de Reservatórios de US$ 1,6 bilhão, dos quais 80% vieram dos mercados internacionais, aumentou 7% sequencialmente devido à maior atividade além das recuperações sazonais do inverno no Hemisfério Norte. O crescimento foi impulsionado por uma maior atividade de exploração offshore, beneficiando serviços de teste e Wireline nos geomercados do Reino Unido e Europa continental, Rússia e Ásia Central, Arábia Saudita e Bahrein e Extremo Oriente e Austrália. O aumento na receita de Caracterização de Reservatórios também foi impulsionado pelas maiores vendas de licenças sísmicas multicliente WesternGeco na Baía de Campeche no México e no Golfo do México nos EUA. A receita de Soluções Integradas de Software (SIS) também foi maior nos geomercados da Rússia e Ásia Central e do sul e leste da Ásia.

A margem operacional antes dos impostos da Caracterização de Reservatórios de 20% foi 81 pontos de base (bps) maior sequencialmente devido à recuperação sazonal das atividades de Wireline com margem maior e vendas mais altas de licenças sísmicas multicliente WesternGeco.

O desempenho de Caracterização de Reservatório foi apoiado por vários contratos de software como serviço (SaaS) para o ambiente de E&P; cognitivo DELFI* e a expansão desse ambiente para outros domínios. Isso incluiu contratos para a solução de planejamento coerente de construção de poço DrillPlan* e a introdução da plataforma de subsuperfície digital GAIA*, que permite que as equipes de exploração descubram e acessem rapidamente dados em escala de bacia e gerenciem suas oportunidades de exploração no ambiente DELFI.

Na Malásia, a SIS recebeu um contrato de SaaS da Hibiscus Petroleum para uso do ambiente de E&P; cognitivo DELFI.

Na Pensilvânia, a Huntley & Huntley Energy Exploration, LLC concedeu à Schlumberger um contrato para o fornecimento da solução DrillPlan. Diversos fluxos de trabalho da solução DrillPlan serão integrados aos processos de planejamento padrão do cliente para melhorar a qualidade da engenharia e a colaboração com provedores de serviços terceirizados.

Em Angola, offshore, a Wireline utilizou uma tecnologia de teste de formação durante o deslocamento (FTWT) em um poço de exploração para Eni e reduziu os custos operacionais em US$ 10 milhões. Esse é o resultado da redução do tempo de perfuração de mais de duas semanas em comparação com as operações padrão de teste de formação (drillstem testing, DST). Combinado com o sistema de análise de fluido em poço em tempo real InSitu Fluid Analyzer* e a sonda radial 3D Saturn*, a tecnologia FTWT ajudou a confirmar a presença de óleo e a estimar o índice de produtividade do reservatório. O cliente pôde confirmar o potencial do reservatório e reservar reservas adicionais de petróleo.

A Qatar Petroleum concedeu à Schlumberger um contrato de cinco anos para o fornecimento de testes de poço, DST e aquisição de dados no poço usando a tecnologia de telemetria sem fio MUZIC*.

A Apache Egypt concedeu à Schlumberger um contrato de dois anos com uma extensão opcional de dois anos para a prestação de serviços de avaliação de formação em 11 poços de exploração no oeste do Egito.

No Brasil, a Petrobras assinou um contrato de dois anos e meio com a WesternGeco para reprojetar dados sísmicos de fundos oceânicos e cabos submarinos rebocados coletados nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo. Tecnologias avançadas de geração de imagens, incluindo a inversão completa da forma de onda, serão usadas para derivar a velocidade de alta resolução e os modelos de anisotropia necessários para caracterizar essas bacias de águas profundas.

Perfuração

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 201931 de março de 201930 de junho de 2018SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 2.421 US$ 2.387 US$ 2.234 1% 8%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 300 US$ 307 US$ 289 -2% 4%Margem operacional antes dos impostos12,4% 12,9% 12,9% -45 bps -53 bps*T

A receita de perfurações de US$ 2,4 bilhões, dos quais 75% vieram dos mercados internacionais, apresentou um aumento sequencial de 1%. Uma atividade internacional mais forte, além das repercussões sazonais no Hemisfério Norte, foi apoiada pelo aumento de 6% do número de plataformas internacionais, mas o crescimento foi compensado pela redução da atividade de perfuração de xisto na América do Norte, devido à queda de 5% no número de plataformas terrestres nos EUA. O crescimento internacional foi impulsionado pela maior atividade que beneficiou o M-I SWACO e perfurações e medições nos geomercados do Reino Unido e Europa continental, Rússia e Ásia Central, México e América Central, e Extremo Oriente e Austrália. A receita de IDS foi menor sequencialmente, uma vez que a maior atividade de IDS no México e na América Central foi mais do que compensada pela redução da atividade de projeto na Índia e pela conclusão de um projeto no Iraque.

A margem operacional bruta antes de impostos de 12% diminuiu 45 bps sequencialmente, enquanto as melhorias de margem para perfuração e medições e MI SWACO na área Europa/CEI/África e nos geomercados do Extremo Oriente e Austrália foram mais do que compensados por margens menores de projetos de IDS na região do Oriente Médio.

O desempenho de perfuração se beneficiou da assinatura de contratos e da implantação de sistemas de perfuração e tecnologias de fluidos.

A Lundin Norway AS concedeu à Schlumberger um contrato de IDS de quatro anos no valor de US $ 115 milhões, com uma extensão opcional de quatro anos, cobrindo as operações no Mar do Norte da Noruega. O escopo do contrato inclui poços de produção e injeção no campo de Solveig, poços de preenchimento no campo de Edvard Grieg e serviços de construção de poços para perfuração e exploração e poços de avaliação na plataforma continental norueguesa.

A QGC Shell Austrália concedeu à Schlumberger um contrato de três anos para o fornecimento de quatro plataformas de perfuração para a Bacia Surat. As operações começaram em fevereiro de 2019.

Na Bacia Permiana, Perfuração e Medições usaram o sistema direcional rotativo PowerDrive Orbit* para a Diamondback Energy, Inc. para aumentar a taxa de penetração (rate of penetration, ROP) em uma seção de poço lateral em 13% em comparação com o registro de perfuração anterior no mesmo campo. O sistema PowerDrive Orbit perfurou a lateral de 13.351 pés em 2,9 dias a uma ROP média de 189 pés/h, perfurando 5.287 pés nas primeiras 24 horas.

No Oriente Médio, a Schlumberger recebeu um contrato de dois anos para o fornecimento do sistema de fluido de perfuração de base sintética termicamente estável RHELIANT*. O sistema RHELIANT, que funciona em uma ampla faixa de temperaturas, é particularmente bem adaptado ao negócio de lama de alto desempenho à base de óleo em certas regiões do Oriente Médio, permitindo o controle da densidade circulante equivalente e da hidráulica, além da limpeza aprimorada dos furos.

Produção

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 201931 de março de 201930 de junho de 2018SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 3.077 US$ 2.890 US$ 3.253 6%-5%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 235 US$ 217 US$ 316 8%-26%Margem operacional antes dos impostos7,6% 7,5% 9,7% 13 bps-207 bps*T

A receita de produção de US$ 3,1 bilhões, dos quais 54% vieram dos mercados internacionais, aumentou 6% sequencialmente impulsionada principalmente pela maior atividade internacional para Serviços de Poços nos geomercados da Rússia e Ásia Central, Extremo Oriente e Austrália e Reino Unido e Europa continental. O aumento das vendas de elevadores artificiais em todas as áreas internacionais, a maior atividade de conclusões inteligente na Arábia Saudita e o aumento da atividade de projeto de GPM, principalmente no Equador, contribuíram para o aumento da receita de produção. Na América do Norte, apesar do impacto da interrupção de primavera no Canadá, a receita de produção aumentou 3% sequencialmente, impulsionada pela maior atividade de cimentação e melhorou a utilização da frota de fraturamento hidráulico OneStim devido ao aumento da demanda do mercado. Esses efeitos, no entanto, foram parcialmente compensados pela precificação de fraturamento hidráulico mais suave.

A margem operacional antes dos impostos de produção, de 8%, ficou estável sequencialmente, já que a melhora na margem internacional em relação à atividade mais alta foi compensada pelos efeitos da pressão de preços em terra na América do Norte.

A receita de produção foi fortalecida pelo aumento da implantação de novas tecnologias de fraturamento na América do Norte que melhoraram o desempenho de conclusão e aumentaram a eficiência no local do poço através da automação. Além disso, a assinatura de contratos internacionais e a implantação de tecnologias inovadoras de acabamento e elevação artificial ajudaram a maximizar a produção em poços horizontais e melhorar a recuperação em zonas de baixa produtividade.

No sul do Texas, a OneStim implantou o serviço de monitoramento de estimulação WellWatcher Stim* e o serviço de controle de geometria de fraturas BroadBand Shield* para a Freedom Oil & Gas para evitar efeitos de interferência entre poços origem e outros. Além disso, o software de estímulo à produção centrado no reservatório Kinetix* foi utilizado para o projeto de desviador de campo distante para otimizar o cronograma de finalização. Juntas, essas tecnologias permitiram que a operadora melhorasse as metas de produção para os poços concluídos e em futuras finalizações.

Na América do Norte, a tecnologia automatizada e inteligente de controle de taxa e pressão StimCommander Pumps* já foi usada em todas as principais reservas de xisto, totalizando mais de 29.000 estágios e 51.000 horas de bombeamento. A automação total das bombas torna o controle de taxa mais eficiente, o que minimiza as falhas do equipamento e reduz o tempo de inatividade no local. Um cliente converteu todas as suas frotas Schlumberger para controle StimCommander Pumps, com mais de 5.000 estágios colocados com sucesso, resultando em menor tempo de inatividade para manutenção e maior economia de combustível.

No Canadá, a Artificial Lift Solutions introduziu a tecnologia HEAL Systems? para a Longshore Resources para superar os desafios de escoamento em golfadas multifásicas na produção de seus poços horizontais no Campo de Charlie Lake. Três sistemas HEAL permitiram mais de 25.000 de BOE de produção incremental nos primeiros 100 dias após a instalação.

Na Tailândia, offshore, Completions introduziu dispositivos de controle de afluência autônomos (autonomous inflow control devices, AICDs) para a KrisEnergy para controlar a produção de água e aumentar a recuperação de hidrocarbonetos no campo de petróleo pesado de Wassana. O projeto AICD ajuda a reduzir as taxas de fluxo de água e gás, permitindo que o óleo saia do dispositivo com uma queda de pressão semelhante a um ICD passivo. Consequentemente, as zonas de baixa produtividade produzem mais petróleo do que com o uso de completações de tela normais, otimizando a produção de petróleo.

A MODEC Offshore Production Systems (Singapura) Pte. Ltd. concedeu à Schlumberger um contrato para o fornecimento de sistemas de tratamento de água do mar e de água produzida para uma embarcação de produção flutuante, armazenamento e descarregamento (FPSO, pela sigla em inglês) para uso no bloco da Área 1 na costa do México.

Cameron

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 201931 de março de 201930 de junho de 2018SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 1.237 US$ 1.174 US$ 1.295 5% -4%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 156 US$ 137 US$ 166 14% -6%Margem operacional antes dos impostos12,6% 11,6% 12,8% 94 bps -26 bps*T

A receita da Cameron de US$ 1,2 bilhão, dos quais 57% vieram de mercados internacionais, aumentou 5% sequencialmente impulsionada pela maior receita internacional da OneSubsea, Surface Systems e Drilling Systems, enquanto a Valves & Measurement diminuiu devido à atividade reduzida na América do Norte. Por região, a receita internacional cresceu 24% sequencialmente, enquanto a receita da América do Norte ficou praticamente estável.

A margem operacional pré-impostos da Cameron de 13% aumentou 94 bps sequencialmente, uma vez que a melhoria da lucratividade no OneSubsea e no Surface Systems foi parcialmente compensada pela redução da margem nos Sistemas de Perfuração.

No segundo trimestre, a Cameron ganhou contratos de longo prazo de produtos e serviços para equipamentos, válvulas e atuadores submarinos e o fornecimento de sistemas de compressão submarina e de pressão controlada (managed pressure drilling, MPD).

A Chevron U.S.A. Inc. (Chevron) concedeu à OneSubsea um contrato de 20 anos para serviços e equipamentos submarinos para projetos de desenvolvimento submarino no Golfo do México. A combinação deste contrato principal com um catálogo pré-aprovado de equipamentos submarinos padrão permitirá à Chevron reduzir os custos operacionais em seus projetos submarinos. O fornecimento de um catálogo personalizado de equipamentos da OneSubsea também incluirá tecnologias inovadoras que atendem aos requisitos de projeto da Chevron, incluindo projetos de alta temperatura ou projetos de alta pressão que exijam equipamentos que possam suportar até 20.000 psi.

A Shell Global Solutions concedeu à Schlumberger um contrato para fornecimento do conceito de compressão úmida OneSubsea para aumentar a recuperação de gás no campo Ormen Lange, no Mar do Norte norueguês. Duas estações de compressão submarinas serão instaladas a 120 km da costa a uma profundidade de 850 m.

Nos Estados Unidos, a Stena Drilling adquiriu um sistema Schlumberger MPD. A solução de pacote de águas profundas inclui uma junta de riser integrada, coletores de superfície, um sistema de controle único e umbilical, além de outros equipamentos associados. A entrega está prevista para o 4º trimestre de 2019.

A Valves & Measurement ganhou a concessão de um contrato de serviço de quatro anos de uma das maiores empresas de acordo de compartilhamento de produção no Cazaquistão. Este contrato de usinagem de flanges proporcionará ao cliente um melhor controle dos processos e custos, mantendo vários serviços em um único fornecedor.

No Extremo Oriente, a Valves & Measurement trabalhou em estreita colaboração com uma grande empresa de petróleo e gás para desenvolver um plano de longo prazo para minimizar os riscos associados às paradas programadas e não programadas de uma instalação de GNL. A estreita colaboração com o cliente ajudou a otimizar a seleção e a quantidade de equipamentos sobressalentes necessários no local. Isso incluiu o fornecimento de válvulas esfera de haste ascendente ORBIT* e atuadores LEDEEN* em alinhamento com as necessidades comerciais do cliente.

Tabelas Financeiras

Demonstração consolidada condensada dos resultados

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Segundo trimestreSeis mesesPeríodos concluídos em 30 de junho,2019 2018 2019 2018 ReceitaUS$ 8.269 US$ 8.303 US$ 16.149 US$ 16.131 Juros e outras receitas25 40 39 82 DespesasCusto das receitas7.252 7.179 14.209 13.980 Pesquisa e engenharia179 175 351 347 Geral e administrativo114 114 225 225 Depreciações e outros (1)- 184 - 184 Juros156 144 302 287 Lucro antes dos impostosUS$ 593 US$ 547 US$ 1.101 US$ 1.190 Despesa com impostos (1)99 106 178 219 Lucro líquido (1)US$ 494 US$ 441 US$ 923 US$ 971 Lucro líquido atribuível à participação minoritária2 11 10 16 Receita líquida atribuível à Schlumberger (1)US$ 492 US$ 430 US$ 913 US$ 955 Dividendos diluídos por ação da Schlumberger (1)US$ 0,35 US$ 0,31 US$ 0,65 US$ 0,69 Média de ações em circulação1.384 1.384 1.385 1.385 Média de ações em circulação presumindo diluição1.395 1.392 1.396 1.393 Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)US$ 938 US$ 876 US$ 1.841 US$ 1.750 *T

-0- *T (1) Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamento e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos SPM. *T

Balanço patrimonial condensado consolidado

-0- *T (em milhões) 30 de junho, 31 de dezembro, Ativos2019 2018 Ativo circulanteCaixa e investimentos em curto prazoUS$ 2.348 US$ 2.777 Contas a receber8.471 7.881 Outros ativos circulantes5.514 5.073 16.333 15.731 Ativos fixos11.359 11.679 Dados sísmicos multicliente577 601 Fundo de comércio24.950 24.931 Ativos intangíveis8.485 8.727 Outros ativos8.887 8.838 US$ 70.591 US$ 70.507 Passivos e patrimônioPassivo circulanteContas a pagar e passivo adquiridoUS$ 9.851 US$ 10.223 Passivo estimado para imposto de renda1.123 1.155 Empréstimos de curto prazo e proporção atualdas dívidas de longo prazo98 1.407 Dividendos a pagar701 701 11.773 13.486 Dívida de longo prazo16.978 14.644 Impostos diferidos1.330 1.441 Benefícios pós-aposentadoria1.119 1.153 Outros passivos3.118 3.197 34.318 33.921 Patrimônio36.273 36.586 US$ 70.591 US$ 70.507 *T

Liquidez

-0- *T (em milhões) Componentes da liquidez30 de junho de 2019 31 de março de 2019 31 de dezembro de 2018 30 de junho de 2018 Caixa e investimentos em curto prazoUS$ 2.348 US$ 2.155 US$ 2.777 US$ 3.049 Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo(98) (99) (1.407) (3.736) Dívida de longo prazo(16.978) (16.449) (14.644) (13.865) Dívida líquida (1)US$ (14.728) US$ (14.393) US$ (13.274) US$ (14.552) Detalhes de alterações na liquidez: Seis Segundo Seis Meses Trimestre Meses Períodos concluídos em 30 de junho,2019 2019 2018 Receita líquida antes dos juros não controladosUS$ 923US$ 494 US$ 971 Depreciação e outras despesas, impostos líquidos antes dos juros não controlados-- 164 US$ 923US$ 494 US$ 1.135 Depreciação e amortização (2)1.841938 1.750 Despesa com remuneração com base em ações19486 176 Alteração no capital de giro(1.460)(412) (1.338) Outros(64)2 (168) Fluxo de caixa das operações (3)US$ 1.434US$ 1.108 US$ 1.555 Despesas de capital(817)(404) (974) Investimentos de SPM(332)(181) (434) Dados sísmicos multicliente capitalizados(109)(64) (47) Fluxo de caixa livre (4)176459 100 Dividendos pagos(1.385)(693) (1.385) Programa de recompra de ações(199)(101) (200) Rendimentos de planos de ações de funcionários106 - 133 Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido mais dívida adquirida(17)(12) (47) Outros(135)12 (43) Aumento na dívida líquida(1.454)(335) (1.442) Dívida líquida, começo do período(13.274)(14.393) (13.110) Dívida líquida, final do períodoUS$ (14.728)US$ (14.728) US$ (14.552) *T

-0- *T (1) "Dívida líquida" representa a dívida bruta menos espécie, investimentos de curto prazo e investimentos em renda fixa mantidos até o vencimento. A gerência acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis sobre o nível de endividamento da Schlumberger ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. Dívida líquida é uma medida financeira não GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superior à dívida total. (2) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos SPM.(3) Inclui pagamento de indenizações de US$ 71 milhões e US$ 23 milhões durante os seis meses e o segundo trimestre terminado em 30 de junho de 2019, respectivamente, US$ 160 milhões durante o segundo trimestre de terminado em 30 de junho de 2018. (4) "Fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa das operações menos as despesas de capital, investimentos SPM e custos de dados sísmicos multicliente capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da Schlumberger de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada além de, e não como substituto para, ou superior, ao fluxo de caixa livre de operações. *T

Encargos e créditos

Além de resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (princípios contábeis geralmente aceitos, GAAP) dos EUA, este comunicado de imprensa do segundo trimestre de 2019 inclui também medidas financeiras não GAAP (como definido no Regulamento G da SEC). O lucro líquido, excluindo encargos e créditos, bem como medidas dele derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo encargos e créditos; o lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos; e imposto efetivo, excluindo encargos e créditos) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão dos encargos e créditos destas medidas financeiras permite avaliar, de forma mais eficaz, o período de operações da Schlumberger durante o período e identificar as tendências operacionais que poderiam ser mascarados pelos itens excluídos. Estas medidas também são utilizadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certa compensação de incentivo. As medidas financeiras não GAAP anteriores devem ser consideradas adicionalmente, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. O seguinte é uma reconciliação destas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis.

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Segundo trimestre de 2018Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPS diluídoLucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 547 US$ 106 US$ 11 US$ 430 US$ 0,31 Redução da força de trabalho 184 20 - 164 0,12 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 731 US$126 US$ 11 US$ 594 US$ 0,43 Seis meses de 2018Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPS diluído *Lucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 1.190 US$ 219 US$ 16 US$ 955 US$ 0,69 Redução da força de trabalho 184 20 - 164 0,12 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 1.374 US$ 239 US$ 16 US$ 1.119 US$ 0,80 * Não adicionar devido ao arredondamento. Não houve encargos ou créditos registrados durante os seis primeiros meses de 2019. *T

Segmentos

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados em30 de junho de 201931 de março de 201930 de junho de 2018ReceitaLucroantes dosimpostosReceitaLucroantes dosimpostosReceitaLucroantes dosimpostosCaracterização de ReservatóriosUS$ 1.649US$ 326 US$ 1.543 US$ 293 US$ 1.640 US$ 350 Perfuração2.421300 2.387 307 2.234 289 Produção3.077235 2.890 217 3.253 316 Cameron1.237156 1.174 137 1.295 166 Eliminações e outros(115)(49) (115) (46) (119) (27) Receita operacional por segmento, antes dos impostos968 908 1.094 Corporativos e outros(238) (273) (239) Renda de juros(1)9 10 11 Despesa com juros(1)(146) (136) (135) Encargos e créditos- - (184) US$ 8.269US$ 593 US$ 7.879 US$ 509 US$ 8.303 US$ 547 (em milhões)Seis meses concluídos30 de junho de 201930 de junho de 2018ReceitaLucroantes dosimpostosReceitaLucroantes dosimpostosCaracterização de ReservatóriosUS$ 3.192US$ 619 US$ 3.199 US$ 656 Perfuração4.808608 4.360 582 Produção5.967453 6.209 533 Cameron2.412292 2.605 332 Eliminações e outros(230)(96) (242) (35) Receita operacional por segmento, antes dos impostos1.876 2.068 Corporativos e outros(511) (464) Renda de juros(1)18 36 Despesa com juros(1)(282) (266) Encargos e créditos- (184) US$ 16.149US$ 1.101 US$ 16.131 US$ 1.190 (1) Exclui juros incluídos nos resultados do segmento. *T

Informações complementares

-0- *T 1)Qual é a orientação capex para o ano inteiro de 2019? O Capex (excluindo investimentos multicliente e SPM) para o ano inteiro de 2019 deverá ser de aproximadamente US$ 1,5 bilhão a US$ 1,7 bilhão, o que é inferior aos US$ 2,2 bilhões gastos em 2018. 2)Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o segundo trimestre de 2019? O fluxo de caixa de operações do segundo trimestre de 2019 foi de US$ 1,1 bilhão. O fluxo de caixa livre do segundo trimestre de 2019 foi de US$ 0,5 bilhão. 3)O que foi incluído em "Juros e outras receitas" para o segundo trimestre de 2019? "Juros e outras receitas" para o segundo trimestre de 2019 foi de US$ 25 milhões. Esse valor foi composto por ganhos com investimentos de método de equivalência patrimonial de US$ 14 milhões e renda de juros de US$ 11 milhões. 4)Como as receitas de juros e as despesas com juros mudaram durante o segundo trimestre de 2019? A renda de juros de US$ 11 milhões do segundo trimestre de 2019 foi inferior em US$ 1 milhão sequencialmente. A despesa de juros, de US$ 156 milhões, aumentou em US$ 9 milhões sequencialmente. 5)Qual é a diferença entre o lucro operacional antes dos impostos e o lucro consolidado antes dos impostos da Schlumberger? A diferença consiste, principalmente, de itens corporativos, encargos e créditos e renda de juros e despesa com juros não alocados aos segmentos, bem como despesa com remuneração com base em ações, despesa com amortização associada a alguns ativos intangíveis, algumas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. 6)Qual foi a taxa de impostos efetiva (effective tax rate, ETR) para o segundo trimestre de 2019? A ETR para o segundo trimestre de 2019 foi de 16,7%, em comparação com os 15,5% do primeiro trimestre de 2019. 7)Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 30 de junho de 2019 e qual foi a sua alteração a partir do fim do trimestre anterior? Havia 1,383 bilhão de ações ordinárias em circulação em 30 de junho de 2019. A tabela a seguir mostra a alteração no número de ações em circulação entre 31 de março de 2019 e 30 de junho de 2019. *T

-0- *T (em milhões) Ações em circulação em 31 de março de 2019 1.385 Ações emitidas aos beneficiários, menos as ações permutadas - Aquisição de ações restritas - Programa de recompra de ações (2) Ações em circulação em 30 de junho de 2019 1.383 *T

-0- *T 8)Qual foi a média ponderada do número de ações em circulação durante o segundo trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2019 e como isso é conciliado com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo dos ganhos diluídos por ação das operações contínuas? O número médio ponderado de ações em circulação durante o segundo trimestre de 2019 foi de 1,384 bilhão e de 1,385 bilhão durante o primeiro trimestre de 2019. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação. *T

-0- *T (em milhões) Segundo trimestre de2019Primeiro trimestre de2019Média ponderada de ações em circulação1.384 1.385 Exercício presumido de opções de compra de ações- - Ações restritas não adquiridas11 12 Média de ações em circulação, assumindo diluição1.395 1.397 *T

-0- *T 9) O que são os projetos de gerenciamento de produção da Schlumberger (Schlumberger Production Management, SPM) e como a Schlumberger reconhece a receita proveniente desses projetos? Projetos de SPM são aqueles concentrados no desenvolvimento e na coadministração de produção em nome dos clientes da Schlumberger sob contratos de longo prazo. A Schlumberger investirá seus próprios serviços, produtos e, em alguns casos, dinheiro em atividades de desenvolvimento e operações de campo. Apesar de, em certos acordos, a Schlumberger reconhecer a receita e ser paga por uma parte dos serviços ou produtos que fornece, em geral, a Schlumberger não será paga quando prestar seus serviços ou ao entregar seus produtos. Em vez disso, a Schlumberger reconhece a receita e é remunerada com base no fluxo de caixa gerado ou com base na taxa por barril. Isso pode incluir certos acordos em que a Schlumberger só é remunerada com base na produção incremental que ajuda a entregar acima de uma linha de base mutualmente acordada. 10)Como os produtos e serviços da Schlumberger investidos em projetos de SPM são levados em conta? A receita e os custos associados são registrados no respectivo segmento da Schlumberger de serviços e produtos que cada segmento oferece aos projetos de SPM da Schlumberger. Essa receita (que é baseada em preços concorrentes) e o lucro relacionado são então eliminados através de um ajuste intercompanhia que é incluído na linha "Eliminações e outros" (Observe que a linha "Eliminações e outros" inclui outros itens além das eliminações de SPM). O custo direto associado com o fornecimento de serviços ou produtos pela Schlumberger aos projetos de SPM é então capitalizado no balanço patrimonial. Esses investimentos capitalizados, que podem ser feitos na forma de caixa, além dos custos diretos anteriormente mencionados, são lançados na demonstração de resultados como gastos quando a produção relacionada é alcançada e a receita associada é reconhecida. Essa despesa de amortização é baseada nas unidades do método de produção, onde cada unidade recebe uma porção proporcional dos custos não amortizados com base na produção total estimada. A receita de SPM, juntamente com a amortização dos investimentos capitalizados e outros custos operacionais incorridos no período, são refletidos no segmento de Produção. 11)Qual era o saldo não amortizado de investimentos da Schlumberger em projetos de SPM em 30 de junho de 2019 e como isso mudou, em termos de investimento e amortização, quando comparado com 31 de março de 2019? O saldo não amortizado do investimentos da Schlumberger nos projetos SPM foi de aproximadamente US$ 4,2 bilhões em 30 de junho de 2019 e 31 de março de 2019. Esses valores foram incluídos em Outros ativos no Balanço patrimonial consolidado condensado da Schlumberger. A alteração no saldo não amortizado dos investimentos da Schlumberger nos projetos de SPM foi conforme descrito abaixo: *T

-0- *T (em milhões)Balanço em 31 de março de 2019 US$ 4.192 Investimentos de SPM 181 Amortização do investimento de SPM (189) Outros 22 Balanço em 30 de junho de 2019 US$ 4.206 *T

-0- *T 12)Qual foi o valor de vendas multicliente WesternGeco no segundo trimestre de 2019? As vendas multicliente, incluindo as taxas de transferência foram de US$ 181 milhões no segundo trimestre de 2019 e US$ 131 milhões no primeiro trimestre de 2019. 13)Qual era a pendência da WesternGeco ao final do segundo trimestre de 2019? A pendência da WesternGeco que é baseada nos contratos assinados com os clientes era de US$ 312 milhões no final do segundo trimestre de 2019. Era de US$ 228 milhões ao final do primeiro trimestre de 2019. 14)Quais foram os pedidos e os pedidos pendentes dos negócios Drilling Systems e OneSubsea da Cameron? Os pedidos e pedidos pendentes da Drilling Systems e OneSubsea foram conforme descrito abaixo: *T

-0- *T (em milhões) PedidosSegundo trimestre de2019Primeiro trimestre de2019OneSubseaUS$ 428 US$ 511 Drilling SystemsUS$ 196 US$ 232 Pedidos pendentes (no final do período)OneSubseaUS$ 2.170 US$ 2.096 Drilling SystemsUS$ 541 US$530 *T

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 100.000 pessoas que representam mais de 140 nacionalidades, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,82 bilhões em 2018. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

*Marca da Schlumberger ou das empresas Schlumberger.

