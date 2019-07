Se UE não quiser mudar acordo do Brexit, sairemos sem acordo, diz Boris Johnson

Em seu discurso de estreia no Parlamento como o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson afirmou preferir deixar a União Europeia (UE) com um acordo e que fará o possível para conseguir a saída ordenada, mas garantiu que, se o bloco não estiver disposto a mudar o acordo do Brexit, ele levará adiante uma separação sem acordo em 31 de outubro.



"Estou pronto para me reunir com as autoridades da Comissão Europeia e nossos outros parceiros europeus onde e quando for necessário", disse no plenário da Câmara dos Comuns. Mas logo emendou: "Nos 90 dias até o Brexit, temos de turbinar as preparações para uma saída sem acordo."



Johnson deixou claro onde está o problema ao estabelecer que o caminho para Londres e Bruxelas chegarem a um novo entendimento "passa pela abolição do backstop", referindo-se ao mecanismo emergencial em que o Reino Unido seria mantido em uma união aduaneira temporária com a UE como forma de evitar a introdução de controles de fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. A medida só entraria em vigor, contudo, se britânicos e europeus não tivessem acertado a sua relação futura ao fim do período de transição previsto no acordo de retirada negociado pela antecessora de Johnson, Theresa May.