Juiz dos EUA nega fiança ao ex-presidente do Peru Alejandro Toledo

O juiz americano Juiz Thomas S. Hixson negou nesta sexta-feira o pedido de fiança feito pelo ex-presidente do Peru Alejandro Toledo (2001-2006), preso na última terça-feira, nos Estados Unidos. Ele é acusado de ter recebido propina de US$ 20 milhões da empreiteira brasileira Odebrecht.



O magistrado alegou risco de fuga e determinou que Toledo aguarde a audiência de extradição, marcada para 26 de julho. Fonte: Associated Press.