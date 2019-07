Beyoncé emociona com seu novo álbum, 'uma declaração de amor à África'

Os fãs da Beyoncé voltaram a se emocionar, nesta sexta-feira (19), após a saída de seu álbum, "The Lion King: the gift" (O Rei Leão: o presente), que a artista pop lançou como uma peça irmã do novo filme, uma versão do clássico da Disney.

Beyoncé disse que o álbum de 27 faixas, que ela mesma concebeu e produziu, é "uma carta de amor à África". O disco contou com a participação de muitos artistas africanos e com a colaboração de uma longa lista de estrelas, entre elas seu marido Jay-Z, Kendrick Lamar, seu companheiro de elenco Donald Glover, Pharrell Williams e sua filha Ivy Carter, de sete anos.

"Queria ser autêntica com a beleza da música africana", disse Beyoncé, que dá voz a Nala no novo filme da Disney, ao programa da ABC "Good Morning America".

"The Gift", que não faz parte da trilha sonora oficial do filme, inclui uma versão da famosa canção de Elton John "Can You Feel the Love Tonight?", interpretada por Beyoncé e Glover - que dubla Simba no filme.

Elton John também aparece na trilha sonora do filme, que estreia 25 anos depois do original, com uma nova canção chamada "Never Too Late".

O dois álbuns incluem o último lançamento de Beyoncé, "Spirit".

"The Gift" inclui canções de afrobeat intercaladas com diálogos do filme. Além dos reis do pop, Beyoncé trouxe para seu novo álbum os músicos nigerianos Tekno, Yemi Alade e Eazi, junto com a artista ganense de reggae-dancehall Shatta Wale.

A estrela de música urbana camaronesa Salatiel cantou "Water" com Beyoncé e Pharrell.

"Queria encontrar o melhor talento da África, e não utilizar apenas alguns sons e fazer minha própria interpretação deles", disse a cantora à rede ABC.

Seguindo o estilo clássico de Beyoncé, o álbum se desvia para o visual, que ela qualifica como "cinema sonoro".

"É uma nova experiência narrativa", afirmou na apresentação. "É uma mistura de gêneros e colaborações que não formam um som único. Conta com influências do R&B;, pop, hip-hop e afrobeat".

Beyoncé também lançou um extenso e colorido vídeo para "Spirit", no qual ela e sua filha Blue Ivy aparecem com seus longos cabelos balançando no deserto e volumosos vestidos rosas combinando.

Unindo sua poderosa voz com efeitos visuais, Beyoncé exibe vários 'looks' no vídeo, tanto personalizados como de alta costura, disse a Vogue. Uma parte do vídeo foi filmada nas remotas cataratas Havasu no Grand Canyon do Arizona.

Também inclui a lendária cena do Rei Leão em que Simba e Nala fecham seus olhos sobre um oásis de água, que o novo filme recriou do original.

"O entorno sonoro é mais que música porque cada canção explica a história do filme", disse Beyoncé.