Arqueólogos dizem ter achado local onde São Pedro nasceu

Arqueólogos israelenses afirmaram nesta sexta-feira (19) que descobriram uma igreja na região da Galileia e que ela teria sido erguida no local da antiga casa dos apóstolos Pedro e André.

A igreja bizantina foi encontrada em El Araj, situado entre os locais bíblicos de Cafarnaum e Kursi, declarou Mordechai Aviam, que liderou as escavações arqueológicas.

Segundo Aviam, o local seria a antiga Betsaida, uma vila de pescadores onde Pedro e seu irmão André nasceram, conforme o Evangelho de São João.

São Pedro, um ex-pescador, é considerado pela religião cristã como um dos primeiros discípulos de Jesus. Para a Igreja Católica, ele é o primeiro papa.

A igreja descoberta corresponde à descrição do arcebispo Willibald sobre sua viagem a Betsaida em 725, quando ele disse que uma igreja havia sido construída no local de nascimento de Pedro e André.

"Entre Cafarnaum e Kursi, há apenas um lugar que esse visitante do século VIII descreve como igreja", explica Aviam. "E descobrimos esta igreja", completou.

"Apenas localizamos um terço da igreja, ou um pouco menos, mas é uma igreja, temos certeza", insistiu.

"A estrutura é a de uma igreja, as datas (de construção) são do período bizantino, os mosaicos no chão são típicos do período", disse ainda.

As escavações, que começaram há dois anos, revelaram uma aldeia romana, com "cerâmica, moedas, argila dura e característica de casas judias do primeiro século", explicou o arqueólogo.

Outros pontos já foram citados como possível local de nascimento de São Pedro. A dois quilômetros de El Araj, o sítio e-Tell foi escavado desde 1987, revelando as ruínas de um antigo templo romano.

Para o professor americano R. Steven Notley, associado às escavações em El Araj, é necessário continuar as pesquisas antes de estabelecer com certeza que El Araj é, de fato, Betsaida.

"Encontrar uma inscrição descrevendo em memória de quem (a igreja) foi construída seria uma boa maneira de se ter certeza", declarou Notley ao jornal israelense "Haaretz".