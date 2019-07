Comunicado do Business Wire :Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc., provedor líder dos sensores LiDAR (Light Detection and Ranging) e de soluções de detecção inteligente anunciou uma parceira com a Chery Automobile, um dos maiores fabricantes automotivos na China.

Em 20 de junho de 2019, a Chery revelou o logotipo da sua nova marca Chery Lion, e anunciou seu plano estratégico de trabalhar com parceiros selecionados para solucionar os desafios tecnológicos do ecossistema. A Quanergy assinou o Programa de Parceria Inteligente da Chery Lion como o parceiro LiDAR para concentrar esforços na direção autônoma avançada e em cidades inteligentes na China.

"À medida que o setor de veículos autônomos amadurece, é imperativo construir um ecossistema que apoie uma rede de transporte com soluções confiáveis". disse Dr. Yong Huang, vice-presidente, Grupo de Negócios de Veículos Inteligentes da Chery. "Trabalharemos de perto com a Quanergy nos veículos autônomos da Chery e nas instalações de cidades inteligentes".

Os LiDARs de estado sólido de grau automotivo S3 da Quanergy são baseados em séries em fase ópticas (OPA) fabricadas em silicone CMOS. Esses sensores sendo totalmente em estado sólido, sem peças móveis em nenhuma escala, oferecem nível de qualidade e confiabilidade sem igual. Além disso, o nó de silicone CMOS usado na fabricação de wafer está maduro, permitindo rapidamente a fabricação em escala com alto rendimento e atendendo às exigências de desempenho com o menor custo do mercado.

A caminho da concretização da era dos autônomos, a infraestrutura da cidade inteligente desempenha papel crucial como um pavimentador da estrada. O recurso da Internet das Coisas (IoT) nas cidades inteligentes conecta os veículos às informações digitais essenciais, reduzindo o congestionamento do tráfego e tornando as estradas mais seguras.

QORTEX DTC? (Detecção, Rastreamento, Classificação), solução proprietária da Quanergy baseada no hardware LiDAR e no software de inteligência artificial (IA), pode desempenhar um papel-chave no monitoramento e no gerenciamento do fluxo de veículos e pessoas nas intersecções e pode comunicar dados aos veículos conectados. Quando combinada com a tecnologia de rede de celulares 5G, QORTEX DTC oferece a conscientização e as informações analíticas necessárias sobre os diversos componentes conectados da cidade e assegura fluxo de tráfego mais seguro e eficiente.

"A China está na dianteira da inovação da mobilidade e a Chery está fazendo esforços maciços para trazer não somente os veículos inteligentes, mas também sistemas de transporte inteligentes ao mercado", disse o Dr.Louay Eldada, diretor executivo e cofundador da Quanergy. "A Chery escolheu a Quanergy como seu parceiro LiDAR, e juntos forjaremos o próximo capítulo da autonomia na China".

Através da parceria com a Chery, a Quanergy continua seu compromisso de fornecer suas tecnologias de detecção inteligente aos seus parceiros, globalmente. Para saber mais sobre esses esforços e como o LiDAR pode, especificamente, ser usado para apoiar as estradas conectadas e os aplicativos de cidades inteligentes, visite www.quanergy.com/transportation.

Sobre a Quanergy Systems, Inc.

A Quanergy Systems, Inc. foi fundada em 2012 e construída a partir de décadas de experiência de sua equipe nas áreas de óptica, fotônica, optoeletrônica, software de inteligência artificial e sistemas de controle. Com sede em Sunnyvale, na Califórnia, centro do Vale do Silício, a Quanergy oferece soluções de sensoriamento inteligente. Ela é a principal fornecedora de sensores LiDAR e software de percepção para captura e processamento em tempo real de dados espaciais em 3D e detecção, identificação, classificação e rastreamento de objetos. Seus sensores são revolucionários em termos de preço, desempenho, segurança, tamanho, peso e capacidade. As soluções da empresa são aplicadas em vários setores, incluindo transporte, segurança, automação industrial, mapeamento 3D, mineração, agricultura, drones, robótica, espaços inteligentes e dispositivos inteligentes com recursos 3D para segurança, eficiência e qualidade de vida aprimoradas. Para obter mais informações, acesse www.quanergy.com.

Sobre a Chery e a Chery Lion.

Chery Automobile Co. Ltd. foi fundada em 1997 na China com o objetivo de fornecer veículos comerciais e de passageiros acessíveis, porém robustos e confiáveis. O modelo Chery é fabricado em 13 plantas ao redor do mundo e sua série de veículos é distribuída em mais de 84 países. O Grupo de Negócios de Veículos Inteligentes da Chery (IVG) foi estabelecido em 10 de novembro de 2017, com o objetivo de concentrar recursos superiores dentro do Grupo Chery e acelerar o processo de operações de negócios inteligentes da Chery. O IVG é constituído por 5 unidades de negócios: A Unidade de Negócios de Veículos Autônomos, a Unidade de Negócios de Tecnologias V2X, a Unidade de Negócios de Operações Digitais, a Unidade de Negócios de Fabricação Inteligente e a Unidade de Negócios de Mobilidade. Wuhu Lion Automotive Technologies Co., Ltd. posicionada como uma entidade operacional do Grupo de Negócios de Veículos Inteligentes (IVG) da Chery, é uma empresa subsidiária da Chery Automobile Co., Ltd. Ela foi rebatizada em dezembro de 2017 a partir da antiga empresa do Wuhu Automotive Technology Research Institute Co., Ltd que foi estabelecida em junho de 2014. A empresa planeja construir centros de Pesquisa e Desenvolvimento em diferentes locais com o objetivo de atrair talentos profissionais e construir competência técnica essencial. A empresa já estabeleceu centros de Pesquisa e Desenvolvimento na América do Norte, Wuhu, Nanjing e Xangai. Para obter mais informações, acesse www.cheryinternational.com.

