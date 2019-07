Argentina congela ativos do Hezbollah e passa a considerá-lo grupo terrorista

O governo da Argentina ordenou, nesta quinta-feira, o congelamento de ativos do Hezbollah e a inclusão do grupo na categoria de "terroristas". A medida foi tomada no aniversário de 25 de anos de um ataque a um centro judaico em Buenos Aires, cuja autoria é atribuída ao grupo.



A Unidade de Informação Financeira (UIF), responsável por combater a lavagem de dinheiro, afirmou em comunicado que o Hezbollah representa "uma ameaça atual e vigente" para a segurança nacional. Fonte: Associated Press.