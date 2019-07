As principais bolsas europeias fecharam em baixa nesta quinta-feira, no mesmo dia do anúncio de resultados corporativos de empresas nos Estados Unidos e na Alemanha.

Londres recuou 0,56%, estabelecendo-se a 7.493,09 pontos.

Frankfurt perdeu 0,92%, a 12.227,85 pontos.

Paris cedeu 0,38%, até 5.550,55 pontos.

Madrid teve queda de 0,66%, fechando a 9.225,70 pontos.

Já Milão subiu 0,12%, a 22.090,81 pontos.