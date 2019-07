Turquia pede que os EUA revertam decisão sobre programa de caças F-35

O Ministério de Relações Exteriores da Turquia afirmou nesta quinta-feira que a decisão dos Estados Unidos de excluir Ancara do programa de caças F-35 vai contra o "espírito de aliança" e pediu que os EUA revertam a decisão. Na quarta-feira, o governo americano disse que a Turquia será expulsa do programa por comprar o sistema de defesa aérea russo S-400. De acordo com os EUA, o S-400 comprometeria o programa F-35 e ajudaria a inteligência russa.



O ministério turco rejeitou a alegação dos EUA e disse que a decisão precisa de uma "justificativa legítima". A Turquia começou a receber o sistema russo S-400 na semana passada. "Pedimos aos EUA que voltem atrás após esse erro que causará danos irreparáveis aos nossos laços estratégicos", apontou o ministério. Fonte: Associated Press.