Benicio Del Toro e Ricky Martin lideram protesto contra governador de Porto Rico

Animados por artistas como Benicio Del Toro, Bad Bunny, Ricky Martin e René Pérez, milhares de pessoas exigiram nesta quarta-feira a renúncia do governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, envolvido em escândalos de corrupção.

Cantando "Ricky renuncia" e agitando bandeiras de Porto Rico, os manifestantes se reuniram diante do capitólio de San Juan, pelo quinto dia consecutivo, para exigir a saída de Rosselló.

"Queremos que parta e vamos estar todos os dias aqui até que renuncie ou seja removido", disse à AFP a manifestante Joan López, uma professora de 48 anos.

O protesto foi animado pelos porto-riquenhos Benicio Del Toro, Ricky Martin, Bad Bunny, René Pérez e iLe (Ileana Cabra, do Calle 13), entre outros.

Rosselló, muito criticado pela condução da emergência após a passagem do furacão Maria e pela crise financeira da ilha, entrou no olho do furacão com a revelação de mensagens trocadas através do aplicativo Telegram na qual criticava políticos, jornalistas e artistas, incluindo insultos de teor sexual.