EUA espera que China retome compromissos em negociações comerciais

Os Estados Unidos esperam que a China reverta sua decisão de desconsiderar os compromissos assumidos para acabar com a guerra comercial entre os dois países, afirmou o secretário do Comércio, Wilbur Ross, nesta quarta-feira.

Autoridades de ambas potências tiveram conversas telefônicas de alto nível na semana passada e nesta, em uma tentativa de retomar as negociações. A comunicação tinha sido interrompida em maio, depois que Washington acusou Pequim de revisar as decisões sobre questões-chave que haviam sido acordadas anteriormente.

"Este é um processo longo e complexo, mas a questão fundamental agora é se eles voltarão para onde estavam antes de mudarem de ideia", disse Ross à Fox Business Network na quarta-feira.

"Essa é a questão importante neste momento, e é isso que estamos tentando nas conversas telefônicas."

Em uma reunião no Japão no mês passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu equivalente chinês, Xi Jinping, concordaram em interromper as hostilidades na guerra comercial, que se estende há um ano, para tentar reativar as negociações.