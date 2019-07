Christine Lagarde deixará chefia do FMI a partir de 12 de setembro

A saída de Christine Lagarde de sua posição de diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional entrará em vigor a partir de 12 de setembro, no momento em que a ex-ministra francesa aguarda a confirmação de sua nomeação para a presidência do Banco Central Europeu (BCE).

Sua saída permite que o FMI lance a busca por seu substituto, informou a instituição em um comunicado divulgado nesta terça-feira.

"Com uma maior clareza sobre minha nomeação como presidente do BCE e sobre o tempo que levará, tomei essa decisão com base no melhor interesse para o Fundo, pois isso acelerará o processo de seleção de meu sucessor", declarou Lagarde.