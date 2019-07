Premiê espanhol diz que negociações para formar governo falharam

O primeiro-ministro interino da Espanha, Pedro Sánchez, que comanda o Partido Socialista, disse que as negociações para a formação de um governo com o apoio do partido de extrema-esquerda Podemos falharam. Mais de dois meses após as eleições gerais espanholas, Sánchez não conseguiu os votos do Podemos cujo líder, Pablo Iglesias, quer estar no gabinete. Os socialistas rejeitam uma coalizão formam com a sigla.



Sánchez enfrenta um voto de confiança no Parlamento na próxima terça-feira. Se ele não obtiver a maioria absoluta dos votos, haverá uma segunda votação dois dias depois, na qual ele precisará de uma maioria simples. Nesta segunda-feira, Sánchez pediu a dois dos principais partidos de centro-direita que se abstivessem da votação para permitir que ele ganhasse a votação e liderasse um governo minoritário. Fonte: Associated Press.