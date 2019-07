Atrás de likes, russos tiram fotos em lago contaminado, mas de visual paradisíaco

Ver galeria . 11 Fotos Lago artificial na Sibéria é usado para despejo de resíduo de uma usina. Substância que deixa a água azul irrita a pele, mas isso não impede que turistas e locais se arrisquem atrás de cliques para as redes sociais (foto: ROSTISLAV NETISOV / AFP )

Umartificialcom a aparência de um paraíso tropical tornou-se recentemente um ímã para os turistas, que buscam a selfie perfeita nessas "" siberianas.

O local, que serve para o despejo de resíduos de uma usina térmica de Novosibirsk, na Rússia, rapidamente se tornou um fenômeno no Instagram com suas brilhantes águas. O fenômeno se deve à dissolução do óxido de cálcio descartado pela empresa que administra o local.





Apesar dos cartazes que alertam sobre a periculosidade do local, alguns não hesitam em arriscar as consequências, como irritação da pele ou problemas mais sérios, para obter a foto perfeita.

"Eu vim para tirar uma foto bonita. Nossa cidade é cinza e este é um dos únicos lugares bonitos", disse à AFP Alexei Sherenkov, um dos primeiros a ter popularizado este lugar com uma foto em que é visto numa boia em forma de unicórnio branco.





Tirar esta foto custou uma irritação nos pés, que já "desapareceu", segundo ele.





Apesar dos cartazes que alertam sobre a periculosidade do local, alguns não hesitam em arriscar as consequências (foto: ROSTISLAV NETISOV / AFP)

O homem, por outro lado, não aconselha "ninguém a experimentar esta água". Segundo ele, a ausência de vigilância explica a presença de turistas no lago, onde alguns "até fazem churrascos".





A fotógrafa Ekaterina Aksiutina foi com alguns clientes, um casal ansioso para ser fotografado vestidos de noivos.

"Era uma data importante para a relação e eles me pediram uma sessão de fotos aqui", declarou. Mas "ninguém veio para se banhar ou tocar na água porque sabemos que é perigoso", acrescentou a fotógrafa.





Diante de tamanho entusiasmo, a empresa responsável pela administração da fábrica concordou em lembrar em seu site que se trata de "uma área industrial, não uma reserva natural ou um parque aquático".