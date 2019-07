Depoimento de Mueller no Congresso americano é adiado em uma semana

A audiência do fiscal especial Robert S. Mueller ante um painel do Congresso foi postergada até 24 de julho após um acordo segundo o qual os legisladores terão mais tempo para interrogá-lo.



Mueller iria comparecer ao Congresso em 17 de julho para falar das conclusões de sua investigação sobre os vínculos entre a Rússia e a campanha eleitoral do hoje presidente dos EUA, Donald Trump.



Mas legisladores de ambos os partidos se queixaram que o prazo era curto para preparar os questionamentos a ele.



Sob a nova data, Mueller falará por um tempo maior às comissões de assuntos judiciais e de inteligência da Câmara. Fonte: Associated Press.