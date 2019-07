Comunicado do Business Wire :MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless, um museu operado pela Mori Building Co., Ltd, uma das principais desenvolvedoras de paisagens urbanas, em parceria com a teamLab, um coletivo de arte digital líder no mundo, anunciou que celebrou seu aniversário de um ano em 21 de junho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190711005851/pt/

O museu foi criado com base no conceito "Sem Fronteiras", com exposições imersivas que interagem fisicamente com os visitantes e permitem que eles interajam entre si de maneiras únicas, deixando-os com um sentimento de reverência e impressões profundamente emocionais. Em seu primeiro ano, o museu atraiu cerca de 2,3 milhões de visitantes de mais de 160 países, semelhante a outros importantes museus do Japão, incluindo o Museu Nacional de Tóquio e o Museu de Arte Contemporânea do século XXI, em Kanazawa.*1. Além disso, cerca de metade dos 2,3 milhões de visitantes vieram do exterior*2 e, de acordo com uma pesquisa realizada pelo museu, quase 50% desses visitantes estrangeiros vêm ao Japão com o objetivo principal de visitar o museu.*3.

Além disso, como um dos principais destinos de Tóquio no Japão, o museu revigorou sua área à beira-mar. Desde o lançamento do museu, a estação Aomi na linha Yurikamome, a estação ferroviária mais próxima, recebeu 50% mais visitantes, e VenusFort, um complexo de varejo adjacente, informou que sua visitação aumentou em 20% em relação ao ano passado.

-0- *T *1 Sogo Unicom Co., Ltd. Material mensal para a indústria de lazer (edição de setembro) "o ranking do número total de visitantes em instalações de lazer", 3 de setembro de 2018 *2 Com base nos dados de vendas dos ingressos no site oficial do museu. (Período da pesquisa: 16 de fevereiro de 2019 a 7 de junho de 2019) *3 Pesquisa entre visitantes do museu (período da pesquisa: 25 de outubro de 2018 a 2 de novembro de 2018) *T

Cerca de metade dos 2,3 milhões de visitantes vieram do exterior

Os visitantes do museu totalizaram aproximadamente 2,3 milhões no primeiro ano, dos quais 50% eram estrangeiros, representando mais de 160 países ou 80% de todos os países do mundo. O maior número de visitantes veio dos Estados Unidos, seguido pela Austrália e China, prova de que o museu atraiu visitantes de países distantes, não apenas próximos. Além disso, de acordo com uma pesquisa realizada pelo museu, quase metade desses visitantes estrangeiros vêm ao Japão com o objetivo principal de visitar o museu.

O número de 2,3 milhões de visitantes é semelhante aos de outros importantes museus do Japão, incluindo o Museu Nacional de Tóquio e o Museu de Arte Contemporânea do Século XXI, Kanazawa. Quando o museu foi inaugurado, ingressos antecipados foram vendidos nos três meses seguintes, e filas de mais de 100 visitantes ainda estão se formando antes do horário de abertura nos dias de semana e feriados.

Contribuindo para animar a orla marítima de Tóquio com arte e cultura

Desde a inauguração do museu, houve um grande aumento no número de visitantes da área à beira-mar de Tóquio, incluindo da ilha de Odaiba. A Estação Aomi na linha Yurikamome, a estação ferroviária mais próxima do museu, aumentou em 50% o número de passageiros, e o número de visitantes da VenusFort, uma instalação de varejo adjacente, aumentou em 20%. O museu também atrai clientes novos e diferentes, ajudando a estimular a atividade de varejo ao longo de toda a orla.

[Kit de imprensa] https://goo.gl/MpzVss

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190711005851/pt/

Mori Building Co., Ltd. Kazuna Takahashi borderless@mori.co.jp

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.