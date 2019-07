Londres pede ao Irã 'fim imediato' de enriquecimento de urânio acima de 3,67%

O governo britânico pediu ao Irã, neste domingo (7), o "fim imediato" do enriquecimento de urânio acima de 3,67%, depois de Teerã anunciar que começou a elevar sua atividade para além dos níveis permitidos no âmbito do programa nuclear.

"Embora o Reino Unido continue plenamente comprometido com o acordo, o Irã deve cessar imediatamente e reverter todas as atividades contrárias às suas obrigações", declarou o Ministério britânico das Relações Exteriores em um comunicado.

A Alemanha também se pronunciou nesse sentido, pedindo a Teerã "com firmeza" que detenha o enriquecimento de urânio.