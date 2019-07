Tocha pan-americana inicia percurso de Machu Picchu para Lima

Com uma cerimônia ancestral na cidadela inca de Machu Picchu, a tocha dos Jogos Pan-Americanos iniciou nesta quinta-feira seu percurso por 25 pontos emblemáticos do Peru até chegar a Lima, no dia 26 de julho, na abertura da competição.

Antes da tocha iniciar seu caminho para a capital, foi realizada uma encenação do antigo revezamento dos "chasquis", os mensageiros que corriam levando mensagens por todo o antigo Império Inca.

O presidente peruano, Martín Vizcarra, celebrou esta "festa do esporte" que se realizará pela primeira vez no país. "O Peru os espera de braços abertos para estes Jogos Pan-Americanos".

Vizcarra citou a classificação, na quarta-feira, da seleção peruana para a final da Copa América, e declarou que os Jogos "vão sair de maneira espetacular, como foi o resultado da partida de futebol da nossa seleção", que derrotou o Chile por 3 a 0.

A tocha percorrerá 26 cidades da serra, selva e costa do Peru, durante 22 dias, por mais de 6.500 km.