Criança brasileira desaparece ao tentar entrar nos Estados Unidos

(foto: Patrulha de fronteira dos EUA)

O salvadorenho Óscar Ramírez, de 25 anos, e sua filha Valéria, de 2, tentaram atravessar o rio que o México dos Estados Unidos. Ambos se afogaram (foto: STR)

Uma menina brasileira de 2 anos que tentava atravessar o Rio Grande com a mãe, de nacionalidade haitiana, desapareceu na noite de segunda-feira. O rio marca a fronteira do México com os Estados Unidos. A mulher foi detida depois de alcançar o território norte-americano e disse aos agentes da patrulha fronteiriça que tinha perdido a filha durante a travessia do rio, considerado perigoso por causa das fortes correntezas.Até a manhã desta quarta-feira, equipes de mergulhadores trabalhavam para tentar localizar a menina, auxiliados por equipamentos de sonar e submarinos portáteis. As identidades da criança e da mãe não foram reveladas.O caso agrava a crise migratória na fronteira. No último dia 24, os corpos do salvadorenho Óscar Ramírez, 25 anos, e da filha Valéria, 2, foram encontrados dentro do mesmo é abraçados. O Itamaraty ainda não comentou o desaparecimento da criança brasileira.