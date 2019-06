Bomba da 2ª Guerra Mundial explode e abre cratera na Alemanha

(foto: Polícia de Westhessen)

Uma cratera de 10 metros de largura e 4 de profundidade foi aberta em um campo no centro da Alemanha, aparentemente causada pela explosão de uma bomba da 2ª Guerra durante a noite. Ninguém se feriu.





Bombas

A polícia informou nesta segunda-feira que afoi descoberta na tarde de domingo perto de Limburg e não havia indicação de que ela tenha sido causada por máquinas agrícolas ou outras ferramentas. Moradores relataram ter ouvido uma fortenas primeiras horas de domingo.Segundo a agência de notícias DPA, aexplicou que o formato da cratera, entre outros fatores, levou especialistas em liberação dea confirmar que ela foi aberta por uma bomba.De acordo com a Deutsche Welle Brasil, em Darmstadt, um porta-voz do governo local afirmou ao jornal Bild que a bomba de 250 quilos teria umque se deteriorou, provocando a detonação.



Mais de 70 anos após o fim da guerra, bombas ainda não detonadas são encontradas com frequência na Alemanha.



No início deste mês, uma bomba americana de 100 quilos foi descoberta durante uma construção próxima de um movimentado centro de compras em Berlim, forçando a retirada de cerca de 3 mil pessoas do local, até que o artefato fosse finalmente desarmado.



Especialistas afirmam, segundo a Deutsche Welle Brasil, que 10% das milhões de bombas lançadas sobre a Alemanha durante a guerra não explodiram. / Com AP