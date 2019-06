"Não seja covarde", afirma rival de Boris Johnson na disputa por Downing Street

"Não seja covarde" e aceite o "escrutínio" público, afirmou nesta segunda-feira a Boris Johnson, envolvido em uma polêmica por uma disputa conjugal, seu rival na disputa pelo cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o chanceler Jeremy Hunt.

Hunt deve participar na terça-feira em um programa do canal de televisão SkyNews, mas Johnson, favorito na disputa interna do Partido Conservador para suceder a primeira-ministra Theresa May, recusou o convite.

A situação deu um novo argumento aos que acusam o ex-chanceler e prefeito de Londres de recusar as aparições na imprensa e a SkyNews afirmou que o debate não aconteceria sem a sua presença.

Em um apelo para que Johnson participe no programa, Hunt afirmou: "Não seja covarde, Boris, seja um homem e demonstre à nação que pode enfrentar o intenso escrutínio que implica o trabalho mais difícil do país".

O ataque é parte da estratégia de Hunt, que se apresenta como o candidato "sério" contra um carismático e polêmico Johnson, que tem uma longa lista de erros.

Em declarações ao jornal The Times, Hunt se recusou a falar sobre a recente disputa entre Johnson e sua companheira Carrie Symonds, que provocou a presença da polícia na residência desta última após uma ligação dos vizinhos.

Nesta segunda-feira, o tema continua em destaque na imprensa britânica.

De acordo com vários jornais, o casal teria abandonado a residência em Londres, diante da qual se reuniram no domingo vários manifestantes contra Johnson.

Os 160.000 membros do Partido Conservador britânico devem escolher entre Hunt e Johnson até o fim de julho. O vencedor será o novo líder do partido e, por consequência, o novo chefe de Governo.