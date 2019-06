Apagão na Argentina e Uruguai não afeta o Brasil, afirma ONS

O Brasil não foi afetado pela falha no sistema elétrico que deixou Argentina e Uruguai sem energia elétrica na manhã deste domingo, 16, segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).



De acordo com o ONS, que fiscaliza e opera a rede nacional de energia do País, trata-se de problemas nas redes dos países vizinhos, mas sem impacto na malha nacional.



O órgão técnico está monitorando a situação. Informações divulgadas pela empresa Edesur é de que uma falha na interconexão de ambos os países causou o blecaute.