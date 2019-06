O presidente americano, Donald Trump, surpreendeu nesta quinta-feira (13), ao anunciar que Sarah Sanders deixará o cargo como porta-voz da Casa Branca.

"Depois de 3 anos e 1/2, nossa maravilhosa Sarah Huckabee Sanders deixará a Casa Branca no fim deste mês para voltar ao seu lar no Grande Estado do Arkansas", tuitou o presidente, que disse esperar que ela se candidate para o cargo de governadora do estado.