A prioridade da montadora francesa Renault é "consolidar a aliança" com a Nissan, afirmou neste sábado o ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, dias após o colapso das conversações sobre uma eventual fusão com a Fiat Chrysler.

Para ajudar a fortalecer a aliança com a Nissan, o Estado francês está disposto a "reduzir sua participação" de 15% no capital da Renault, disse Le Maire à AFP à margem da reunião ministerial do G20 em Fukuoka, Japão.