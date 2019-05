Trump avalia que Boris Johnson seria premier britânico 'excelente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na noite desta sexta-feira que o ex-ministro britânico das Relações Exteriores Boris Johnson seria um premier "excelente", dois dias antes de sua visita de Estado ao Reino Unido.

Ao ser entrevistado pelo jornal britânico The Sun sobre os 12 aspirantes ao cargo de Theresa May, que abandonará Downing Street no próximo dia 7 de junho após não ter conseguido encaminhar o Brexit, Donald Trump declarou: "Boris faria um ótimo trabalho. Acredito que seria excelente".

"Sempre gostei dele. Não sei se vai ser eleito, mas acredito que é um ótimo cara, uma pessoa muito talentosa".

Trump revelou que vários candidatos na disputa pela liderança do Partido Conservador britânico pediram seu apoio, mas não citou nomes.

Boris Johnson, 54 anos e figura-chave da campanha pró-Brexit, disse estar disposto a tirar o Reino Unido da União Europeia "com ou sem acordo".

Em sua entrevista ao The Sun, Trump voltou a criticar a gestão de May nas negociações do Brexit, e avaliou que o Reino Unido permitiu que a UE "mantivesse o controle".

"É muito difícil jogar bem quando um dos lados tem todas as vantagens. Disse à Theresa que tinha que desenvolver sua própria munição".

May, que receberá Trump na terça-feira, chegou a um acordo de divórcio com a UE em novembro, mas o pacto foi rejeitado em três ocasiões pelo Parlamento britânico, o que a obrigou a adiar a data da saída, agora prevista para 31 de outubro.

Johnson, que já foi prefeito de Londres, é o atual favorito dos militantes de base do Partido Conservador para suceder May, apesar da resistência dos deputados.