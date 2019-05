Maduro tem 'melhor boa fé' em encontro de paz em Oslo

O presidente Nicolás Maduro afirmou nesta segunda-feira ter a "melhor boa fé" com o encontro entre os delegados do governo e representantes da oposição na Noruega, visando encontrar uma saída para a crise política na Venezuela.

"Estamos colocando nossa melhor boa fé (...) para encontrar, com base na agenda integral acertada entre as partes, soluções democráticas, pacíficas, de convivência nacional diante das contradições e do conflito venezuelano", assinalou Maduro em mensagem na TV.

Maduro confirmou que a delegação, integrada por membros de seu entorno, como o ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, o governador de Miranda, Héctor Rodríguez, e o chanceler Jorge Arreaza já está em Oslo.

"É o diálogo entre o governo revolucionário, as forças revolucionárias, com a oposição extremista (...) que pretende derrubar o governo, submetida aos interesses do imperialismo americano", completou o presidente.

A delegação do governo se reunirá em Oslo com os representantes do líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países.