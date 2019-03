Tribunal eleva pena de Karadzic a perpétua

Um tribunal da ONU elevou a condenação do ex-líder servo-bósnio Radovan Karadzic de 40 anos de prisão para pena perpétua por sua responsabilidade nos crimes cometidos na Guerra da Bósnia (1992-1995). Karadzic, de 74 anos, havia solicitado a repetição de todo o processo por supostos "erros de Direito". (Com agências)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.