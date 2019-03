Jogos Olímpicos Especiais 2019 encantam pelas imagens dos atletas nas provas

Ver galeria . 8 Fotos Jogos Olímpicos Especiais 2019, em Abu Dhabi (foto: Karim Sahib / AFP )

Terminam amanhã os Jogos Mundiais das Olimpíadas Especiais 2019, que estão sendo realizados em Abu Dhabi.





Esta edição é o maior evento esportivo humanitário da história, com a participação de 7.000 atletas de mais de 170 nações, em 24 modalidades olímpicas esportivas.O Brasil mandou uma delegação de 36 atletas aos Emirados Árabes Unidos. A equipe completa tem 51 brasileiros, entre atletas com deficiência intelectual, atletas parceiros (que compõem as equipes, mas não têm deficiência), técnicos, delegados e equipe médica.O Brasil compete nas modalidades águas abertas, atletismo, bocha, futsal, ginástica rítmica, tênis, natação e vôlei de praia.As Olimpíadas Especiais ocorrem a cada quatro anos. Na última edição, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a equipe brasileira conseguiu 38 medalhas, das quais 15 de ouro.