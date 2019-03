Polícia prende novo suspeito de ataque em Utrecht

A polícia holandesa prendeu na terça-feira, 19, um novo suspeito de ter participado do ataque contra um bonde na cidade de Utrecht, que deixou três mortos e cinco feridos. As únicas informações da polícia é que se trata de um homem de 40 anos.



Os outros homens que haviam sido presos na segunda-feira, ambos jovens de 23 e de 27 anos, foram libertados ontem por falta de provas.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.