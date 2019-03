Bolsonaro convida Trump para visita ao Brasil: 'Será muito bem recebido'

O presidente Jair Bolsonaro discursa na Casa Branca reiterando alianças com os Estados Unidos, com destaque para a área de energia, que merecerá um fórum especial. Segundo Bolsonaro, acordos firmados na visita desta semana "abrem um capítulo inédito entre os países", ao retomar assuntos que estavam na pauta "há décadas".



Ele abriu seu discurso agradecendo a recepção dos Estados Unidos e convidando Trump a visitar o Brasil. "Será muito bem recebido", afirmou. "É hora de superar as diferenças. Hoje, o Brasil tem presidente que não é antiamericano. O apoio americano à entrada do Brasil na OCDE será compreendido como um gesto de união", acrescentou o presidente brasileiro em coletiva de imprensa.



Segundo Bolsonaro, a cooperação militar também tem se ampliado. "O combate ao terrorismo e crime organizado é questão de urgência. O restabelecimento da democracia na Venezuela é de interesse dos dois países", disse.