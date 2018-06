Ataque a tiros em redação de jornal de Maryland deixa cinco mortos

O ataque a tiros registrado nesta quinta-feira (28) em um jornal de Annapolis, capital do estado de Maryland e próximo a Washington, deixou pelo menos cinco mortos e vários feridos graves, informou o chefe policial do condado de Anne Arundel, Bill Krampf.

"Há cinco vítimas fatais até onde sabemos. Há também várias outras pessoas gravemente feridas", disse Krampf em uma entrevista coletiva improvisada nas proximidades do edifício onde fica a redação do jornal Capital Gazette.

O mesmo funcionário disse que um suspeito pelo ataque a tiros foi detido e estava sendo interrogado por agentes da polícia. De acordo com testemunhas, a ação ocorreu na redação do jornal local Capital Gazette.

O suspeito é um homem branco e adulto.

De acordo com fontes policiais, por enquanto as investigações não permitem chegar a uma conclusão sobre as motivações do ataque a tiros contra a redação do jornal.

Repórteres do Capital Gazette haviam mencionado no Twitter que um homem inicialmente fez disparos contra uma porta de vidro do jornal antes de entrar na da redação e novamente abrir fogo contra as pessoas que se encontravam ali.

Toda a área do edifício onde fica a sede do jornal estava cercada por centenas de agentes e dezenas de viaturas.

O tenente Ryan Frashure, porta-voz da polícia do condado, disse que os agentes continuavam fazendo buscas no edifício para garantir a segurança e permitir as investigações.

"As investigações de nossos detetives estão começando agora", declarou Frashure.

Com relação a isso, Krampf disse que os investigadores "terão seu tempo para determinar o que aconteceu, o motivo e como".

O governador de Maryland, Larry Hogan, afirmou no Twitter que se sentia "absolutamente devastado" pelas notícias do ataque.