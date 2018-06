Atirador ataca redação de jornal em Maryland

Annapolis, 28 - Várias pessoas foram atingidas por um atirador dentro da redação do jornal



The Capital



, em Annapolis, Estado americano de Maryland. Autoridades locais disseram que estão atendendo a um chamado de emergência com relatos de ataque a tiros.



O porta-voz do Departamento de Polícia Local, Marc Limansky, afirmou que oficiais estão vistoriando o prédio onde o ataque foi reportado. Ele disse que a situação ainda está em "atividade".



Imagens de TV do local mostram pessoas deixando o prédio com as mãos para o alto, seguindo orientação da polícia. Fonte: Associated Press.



(Estadão Conteúdo)