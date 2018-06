Barco com migrantes 'Lifeline' atraca no porto de La Valeta, diz TV

O barco humanitário "Lifeline", com 233 migrantes a bordo, entrou nesta quarta-feira (27) no porto de La Valeta, após uma semana de espera no Mediterrâneo, segundo imagens ao vivo da AFP-TV.

O navio, fretado pela ONG alemã de mesmo nome, atracou em um dos cais deste porto da capital maltesa, onde tem autorização para desembarcar os 233 migantes resgatados em frente à costa líbia há uma semana.

Estes serão depois distribuídos entre oito países europeus dispostos a recebê-los: Malta, Itália, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Bélgica e Holanda.

No cais há um importante dispositivo de segurança e as autoridades maltesas poderão começar os exames médicos e as formalidades necessárias com os migrantes, que passaram parte da semana a bordo do "Lifeline" em condições sanitárias muito deficientes.