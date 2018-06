Encomendas de bens duráveis caem nos EUA

As ecomendas de compras industriais recuaram em maio nos Estados Unidos pelo segundo mês consecutivo com queda marcante na aeronáutica civil e no setor automobilístico, informou nesta quarta-feira o Departamento de Comércio.

As encomendas tiveram um volume de 248,8 bilhões de dólares, o que implicou uma queda de 0,6% em relação a abril, cujo resultado inicial foi revisado para baixo (-1% contra -1,7% reportados inicialmente).

Os analistas esperavam uma queda de 1% em maio.

Em maio, o setor de aviação teve uma queda encomendas de 7% e o da indústria automobilística caiu 4,2%. Essas quedas não foram suficientes para compensar o aumento de 22,1% na aeronáutica militar.