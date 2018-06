Comunicado do Business Wire :OTC Exchange Network, Inc.

OTC Exchange Network, Inc. ("OTCXN"), empresa de infraestrutura nos mercados de capital abastecidos com blockchain, anunciou hoje que concluiu suas primeiras transações de teste ao vivo, acreditando ser o primeiro câmbio do mundo de dólares dos EUA e bitcoin tokenizados entre duas contas separadas de transação por meio de uma plataforma de transação eletrônica com ativos mantidos em custódia de modo neutro e digitalizado no blockchain.

Hoje, negociadores institucionais conduzem transações em bloco de moedas fiduciárias e criptomoedas por e-mail e chat, contando com a reputação e credibilidade de suas contrapartes para honrar suas transações, muitas vezes levando horas para confirmar e decidir. A plataforma OTCXN remove a contraparte de transações e risco de liquidação com uma troca atômica de ativos no blockchain de alto desempenho e liquidação de recursos das transações de modo instantâneo, não em horas ou dias.

Agentes de custódia no uso em rede da OTCXN utilizam a solução fornecida para criar livros razão exclusivos e privados a fim de representar ativos que salvaguardam em nome de negociantes na rede OTCXN. Transações de contrapartes por meio da plataforma de transação em bloco da OTCXN são reforçadas por verificações de crédito pré-transação em tempo real contra os prováveis ativos em livros razão de blockchain de agentes de custódia. As entidades de transação na rede OTCXN utilizam a solução fornecida para interagir diretamente com os agentes de custódia para emissão e resgate de seus ativos digitais. As transações de teste foram conduzidas utilizando duas contas separadas mantidas em uma empresa de serviços de custódia pela OTCXN, uma conta mantida em dólares dos EUA e outra mantida em bitcoin. A Plataforma Volantis Escrow LLC serviu como agente de custódia.

"Estamos profundamente satisfeitos em participar desta primeira transação de seu tipo", disse Barry Thompson, Sócio Gerente da Volantis Escrow. "Acreditamos que a plataforma OTCXN irá transformar o mercado, ao permitir a execução segura e transparente, tornando-se uma base confiável que leva à maturidade dos mercados de moedas fiduciárias e criptomoedas."

"Acreditamos que esta é a primeira do mundo", disse Rosario M. Ingargiola, Fundadora e Diretora Executiva da OTCXN. "Recebemos dezenas de consultas de empresas comerciais e agentes de custodia sobre nossa data de lançamento. Estou empolgada sabendo que nossas transações de teste ao vivo foram um sucesso e que em breve traremos nossa solução ao mercado. Um agente independente de custódia utilizou a solução da OTCXN para agentes de custódia digitalizarem moedas fiduciárias e criptomoedas, sendo que estes ativos foram trocados instantaneamente sem contraparte de transação ou risco de liquidação."

O primeiro produto da OTCXN fornece capacidades de transação de blocos da OTC para comercializar moedas fiduciárias x criptomoedas, criptomoedas x moedas fiduciárias e moedas fiduciárias x moedas fiduciárias, todas para entrega com liquidação instantânea. A OTCXN planeja lançar um versão pública beta em 9 de julho de 2018.

Sobre a OTCXN

A OTC Exchange Network ("OTCXN") é uma empresa de infraestrutura de mercados de capital utilizando tecnologia própria de blockchain a fim de eliminar a necessidade de intermediários tradicionais e confiança entre contrapartidas de transação, reduzindo o risco, atrito e custo de transação. www.otcxn.com @OTCXN

