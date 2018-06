Macron diz que teve reunião 'útil' com premiê da Itália sobre imigração

Paris, 26 - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira que teve uma reunião "útil" com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, sobre o problema da imigração na União Europeia. O encontro, na noite de segunda-feira em Roma, não havia sido divulgado, já que Macron havia ido oficialmente a Roma para conversas com o papa Francisco, no Vaticano.



A repórteres, o presidente francês disse que discutiu sobre "como responder da maneira mais eficiente" a questão dos fluxos migratórios no bloco, um problema que dividiu a UE. Macron e Conte também discutiram as questões da zona do euro em meio a um aumento do sentimento populista questionando o futuro do euro. O governo de Conte é fruto de uma coalizão entre os partidos eurocéticos Movimento 5 Estrelas e Liga.



As pressões políticas sobre os Estados-membros da UE em relação à questão imigratória cresceram nos últimos dias diante da reunião do Conselho Europeu no fim desta semana. Fonte: Associated Press.