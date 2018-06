Grammy amplia número de indicados após críticas sobre diversidade

O Grammy aumentará o número de indicados nas principais categorias para os famosos prêmios da música, em uma iniciativa para enfrentar as críticas pelo escasso número de mulheres e representantes de minorias entre os vencedores.

Em uma das maiores mudanças realizadas no Grammy ao longo dos anos, a Recording Academy, entidade que administra os prêmios, anunciou nesta terça-feira (26) em uma carta aos seus membros que no ano que vem ampliará o número de indicados de cinco para oito nas quatro principais categorias.

Os prêmios são Álbum do Ano, Gravação do Ano (que premia uma canção), Canção do Ano (que reconhece a melhor letra) e Melhor Artista Jovem.

A cerimônia de 2019 do Grammy acontecerá no Staples Center de Los Angeles no início do ano, embora ainda não tenham marcado a data.