Comunicado do Business Wire :Amazon.com, Inc.

(NASDAQ: AMZN) - A Amazon anunciou hoje que os clientes Kindle do mundo todo agora podem desfrutar da leitura de uma crescente seleção de mais de 12 mil livros em árabe, nos dispositivos Kindle e no aplicativo gratuito para iPhone, iPad, telefones e tablets Android e nos tablets Fire. A partir de hoje, os leitores encontrarão uma vasta seleção de títulos populares em árabe nas lojas Kindle, incluindo livros de autores renomados como Naguib Mahfouz e Nizar Qabani, best-sellers como Al Aswad Yaliko Biki e Harbo Alkalbi Athania (vencedor do Prêmio Internacional de Ficção Árabe de 2018), clássicos como Muqadimah deIbn Khaldoun's, a antologia de Al-Mutanabbi, e Kalila wa Dimna, assim como sucessos traduzidos do inglês, por exemplo, Como fazer amigos e influenciar pessoas, Diário de um banana,Uma história em duas cidades e Harry Potter e a Pedra Filosofal. Os clientes podem adquirir livros no formato Kindle em árabe nos sites existentes, entre eles, www.amazon.com/KindleArabic, www.amazon.co.uk/KindleArabic, e www.amazon.de/arabischeEbooks.

"Estamos muito entusiasmados em disponibilizar os livros Kindle em árabe para milhões de falantes do idioma ao redor do mundo", disse David Naggar, vice-presidente da Kindle. "Esse é mais um passo em nosso contínuo trabalho para disponibilizar escolhas e opções para os leitores".

A Amazon traz os mesmos recursos do Kindle para os leitores que amam ler em árabe ao redor do mundo. Com o aplicativo Kindle e os dispositivos Kindle, você pode visualizar os livros antes de comprar, pode facilmente procurar palavras em um dicionário, personalizar sua experiência de leitura ajustando o tamanho da fonte, a cor do plano de fundo, além de busca por texto no livro e destacar suas passagens favoritas.

"Estamos muito felizes em oferecer uma seleção dos melhores livros em árabe para os clientes Kindle ao redor do mundo" disse Bassam Chebaro, diretor executivo da Arab Scientific Publishers. "Já constatamos um grande interesse dos nossos melhores autores, escritores e acadêmicos em publicar suas obras em árabe em formato Kindle".

"Finalmente, meu trabalho alcançará os leitores árabes ao redor do mundo", disse Ahlam Mosteghanemi, autor entre os mais vendidos. "Eu estou muito feliz que a Amazon passou a prestar esse serviço, diminuindo distâncias entre os livros árabes e seus leitores".

Publique seus livros em árabe com a Kindle Direct Publishing

O suporte aos livros no idioma árabe no Kindle também cria novas oportunidades para autores, que agora podem autopublicar seus livros em árabe com o Kindle Direct Publishing, que permite que os autores façam o upload de seus livros eletrônicos facilmente e que alcancem milhões de leitores ao redor do mundo. Para saber mais sobre o Kindle Direct Publishing, acesse o site: http://kdp.amazon.com.

