Câmara dos Representantes dos EUA irá votar projeto de imigração na quarta-feira

Washington, 26 - O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, agendou para esta quarta-feira a votação sobre um amplo projeto republicano de reforma imigratória. Apesar disso, Ryan não mostrou ampla confiança de que o pacote será aprovado. Ao ressaltar as fracas perspectivas para a legislação, ele se recusou a responder a perguntas nesta terça-feira sobre uma medida separada que alguns republicanos estão discutindo em particular.



"Se isso não der certo, então vamos atravessar essa ponte", disse Ryan a repórteres sobre sua preferência em se concentrar em tentar aprovar um projeto de lei mais amplo. "Mas a última coisa que quero fazer é minar uma votação sobre o que é um grande projeto de consenso."



Muitos conservadores estão se preparando para votar contra a reforma mais ampla porque ela proporcionaria uma chance de cidadania para muitos imigrantes que chegaram ilegalmente aos EUA quando crianças. Eles criticaram essa disposição como "anistia" e o projeto emergente, mais enxuto, daria a eles a chance de mostrar que estão lidando com a separação das famílias sem arriscar a ira de eleitores de extrema-direita. Fonte: Associated Press.