Desespero na Tailândia com 12 crianças presas em uma caverna

Centenas de pessoas continuavam mobilizadas nesta terça-feira (26), pelo terceiro dia consecutivo, na região norte da Tailândia para encontrar um grupo de 12 crianças e de seu treinador de futebol, presos em uma caverna inundada.

Mergulhadores do Exército tailandês trabalhavam no fundo da caverna, onde a água atingiu em alguns setores até cinco metros de altura após as fortes chuvas dos últimos dias.

A poucos metros do local, os pais de 12 crianças presas organizaram uma oração.

Alguns pais passaram a noite em barracas diante da caverna de Tham Luang, no distrito de Mae Sai, norte do país, perto da fronteira com Mianmar.

"Vim buscar meu filho", disse uma das mães, sem conter as lágrimas.

"Rezei a Deus por eles, mas em meu coração sei que vão sobreviver", disse o pai de uma das crianças.

As autoridades acreditam que o grupo, meninos com idades entre 11 e 16 anos, integrantes de um time de futebol, e seu treinador entraram no sábado na caverna para escapar do tempo ruim.

O ministro do Interior, Anupong Paojinda, afirmou que o governo trabalha contra o tempo para encontrar as crianças.

O comandante da Junta Militar, Prayut Chan-O-Cha, que retornou de uma viagem à Grã-Bretanha e à França, pediu a "mobilização de todos" para encontrá-los vivos.

O acesso à caverna, que tem vários quilômetros de galerias, fica em um caminho muito inclinado. Três equipes de emergência trabalham no local, uma do lado de fora e duas dentro, incluindo mergulhadores.

Soldados começaram a construir um reservatório para impedir a entrada de água que cai da montanha e continua a inundar a caverna.

A meteorologia prevê mais chuvas nesta terça-feira, o que pode prejudicar os esforços de resgate.

Os primeiros dias de buscas não permitiram encontrar o menor rastro do grupo. O alerta veio de uma das mães, quando seu filho não retornou para casa no sábado à noite.

As equipes de emergência encontraram bicicletas, chuteiras e mochilas na entrada do local na segunda-feira. Algumas fontes citaram pegadas em uma parte da caverna.

As buscas começaram no sábado à noite, mas foram interrompidas pouco depois. O nível da água na caverna subiu, dificultando as buscas e exigindo a presença de mergulhadores nas partes inundadas.

A caverna Tham Luang não é muito frequentada por turistas por ficar em uma área remota, mas atrai os moradores da região, que veneram uma pequena estátua de Buda no local.