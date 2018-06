Comunicado do Business Wire :FCF Fishery Company

A FCF Fishery Company (FCF) e a Western Pacific Sustainable Tuna Alliance anunciaram hoje que a pesca com redes de cardumes livres de atum gaiado do Pacífico Ocidental e Central e de atum albacora receberam certificação Padrão por Pesca Sustentável pelo Marine Stewardship Council (MSC). A decisão da certificação foi determinada por certificador externo, a SCS Global.

A pesca de cardumes livres é considerada mais sustentável do que as práticas tradicionais de pesca, resultando em menos capturas acessórias, reduzindo, portanto, o impacto substancial em espécies ameaçadas.

"Escolhemos buscar a certificação MSC para contribuir para a demanda crescente, expectativa e responsabilidade para a gestão sustentável de nossos pesqueiros para oferecer atum de fontes sustentáveis do Pacífico, que fornecem 50% do suprimento de atum gaiado do mundo," disse Max Chou, presidente da FCF Fishery.

A MSC é reconhecida como uma das avaliações de sustentabilidade mais rigorosas e confiáveis, com base na ciência, para a pesca de peixes selvagens e exige que todos os produtos certificados apanhados em pesqueiros certificados sejam identificados e rastreados por toda a cadeia de suprimentos. A MSC conduz testes de DNA periódicos para assegurar que os frutos do mar que estampam o rótulo ecológico azul de aprovação da MSC possam ser rastreados de volta a um pesqueiro certificado.

"O atum é uma importante fonte de proteína para muitas nações e como trata-se de uma espécie altamente migratória, o gerenciamento pode ser desafiador. A certificação da pesca com redes de cardumes livres de atum gaiado e albacora do Pacífico Ocidental e Central (WPSTA) demonstra colaboração positiva entre essas nações líderes da pesca e um compromisso à sustentabilidade deste recurso oceânico," disse Anne Gabriel, diretora do Programa de Oceania MSC, em uma declaração recente.

Atualmente, cerca de 30 embarcações pesqueiras associadas à FCF estão preparadas para a certificação MSC, e outras embarcações estão sendo preparadas. Com o passar do tempo, isso pode resultar em mais de 100.000 toneladas métricas de atum com certificação MSC para o mercado global.

"Acreditamos que nossos esforços para melhorar a sustentabilidade dentro do setor de frutos do mar é, essencialmente, um investimento no futuro do setor propriamente dito", disse Chou. "O projeto MSC mostra a dedicação da FCF para com a preservação de recursos marinhos duradouros para gerações futuras."

Sobre a FCF Fishery Co., Ltd. (FCF)

Fong Chun Formosa Fishery Company, Ltd. (FCF) é uma das maiores empresas de comércio de produtos marinhos globalmente com mais de 40 anos de experiência na negociação e comercialização de atum. A FCF estabeleceu mais de 30 subsidiárias, as bases de pesca e os agentes de transporte em todo o mundo, para lidar com as necessidades de serviço dos seus clientes. Saiba mais sobre o compromisso da empresa com a segurança e a sustentabilidade ambiental em www.fcf.com.tw.

