Muharrem Ince, o orador entusiasmado que desafia Erdogan na Turquia

Conseguirá ele derrotar Recep Erdogan? Com seu entusiasmo e tenacidade, Muharrem Ince deixou em poucas semanas de ser visto como um provocador da oposição e passou a ser encarado como um potencial presidente, capaz de rivalizar com o homem forte do país.

Deputado do Partido Republicano do Povo (CHP) desde 2002, Ince, 54 anos, é a revelação da campanha, depois que conseguiu mobilizar uma oposição que não suporta mais as sucessivas vitórias eleitorais de Erdogan.

Ex-professor de Física e Química, Ince tem o segundo lugar praticamente garantido, atrás de Erdogan, nas eleições gerais de domingo e poderia ameaçar o presidente turco em um eventual segundo turno, com o apoio de uma grande coalizão.

Antes da campanha, Ince era conhecido como o agitador do Parlamento, onde seus discursos apaixonados e mordazes fazem sucesso, com direito a montagens de "melhores momentos" por parte dos internautas.

Quando um deputado governista acusou o CHP de não ter capacidade de abastecer Istambul com água potável antes de Erdogan chegar ao poder, Ince rebateu: "Então não bebíamos água potável antes de vocês? Diesel, talvez?".

O estilo foi mantido pelo deputado na disputa contra Erdogan. O candidato do CHP faz campanha sem gravata.

Sem poupar críticas à guinada autoritária do chefe de Estado, promete acabar em 48 horas com o estado de emergência em vigor há quase dois anos, retornar ao regime parlamentar e não governar do faraônico palácio presidencial de Ancara.

- Enérgico -

"Em seu palácio, Erdogan bebe chá branco e come ovos de codorna", afirmou durante um comício na semana passada. "Mas eu, irmãos, eu como os mesmos ovos que vocês e bebo chá preto", completou.

Apesar de ter o mesmo estilo combativo de Erdogan, Ince afirma que será "o contrário" do atual presidente se for eleito.

"Há 16 anos tem um Erdogan que cria tensão com a sociedade, que a polariza, que a divide. Eu serei todo o contrário. Serei um presidente que congrega", prometeu Ince em uma entrevista à AFP em sua casa em Elmalik, uma pequena localidade da província de Yalova (noroeste).

Nascido em uma cidade próxima de Yalova, em uma família modesta, Ince, casado e que tem um filho, se apresenta como um homem próximo ao povo e não hesita em dançar ou cantar de acordo com o costume da localidade em que faz campanha.

"Os seguidores gostam do seu estilo. É muito enérgico e não teme polêmicas", disse Emre Erdogan, professor de Ciências Políticas na Universidade Bilgi, de Istambul.

A popularidade de Ince entre as bases do CHP também é explicada pelo contraste com o estilo mais refinado do líder do partido, Kemal Kiliçdaroglu, membro do establishment mas sem carisma.

Ince tentou assumir o comando do CHP de Kiliçdaroglu em duas oportunidades, sem sucesso.

- Ampliar as bases -

Integrante do partido criado pelo fundador da República, Mustafa Kemal Atatürk, Ince tenta convencer eleitores além de sua formação. Durante a cerimônia que anunciou sua candidatura pelo CHP, em maio, retirou simbolicamente o broche do partido e o substituiu por uma bandeira turca.

O discurso de união o ajudou a levar sua mensagem além do eleitorado social-democrata e laico do CHP. Nascido em uma família conservadora, Ince é fotografado com frequência com sua mãe e sua irmã, que usam o hijab.

Ao mesmo tempo, o deputado menciona com frequência o eleitorado curdo, historicamente receoso com o CHP, que durante muito tempo rejeitou qualquer concessão às minorias.

No início da campanha, Ince visitou Selahattin Demirtas, o candidato do partido pró-curdo HDP, preso há mais de um ano e meio.

Alguns analistas consideram que ao designar Ince candidato do CHP, Kiliçdaroglu tentava se livrar do deputado turbulento, o relegando a uma derrota humilhante contra Erdogan.

"Seu sucesso foi uma surpresa para todos", destaca Emre Erdogan. O presidente turco "talvez preferisse enfrentar outro candidato".