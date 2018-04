Novo presidente de Cuba promete dar continuidade à revolução

(foto: STR / AFP)

Miguel Díaz-Canel foi eleito nesta quinta-feira pela Assembleia Nacional como o novo presidente de Cuba e sucessor de Raúl Castro, segundo a imprensa oficial, o que marca o início de uma nova era em seis décadas de revolução na ilha."Miguel Mario Díaz- Canel, de 57 anos, foi eleito Presidente do Conselho de estado e do Conselho de Ministros da República de Cuba pela recém-constituída Assembleia Nacional do Poder Popular em sua Nona Legislatura, que está em sessão desde quarta-feira no Palácio das Convenções de Havana", informou o blog oficialista Cubadebate.O novo presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, prometeu nesta quinta-feira continuar tanto a revolução de seus antecessores quanto a atualização do modelo econômico iniciada com seu antecessor, Raúl Castro.

"O mandato dado pelo povo a esta legislatura é dar continuidade à revolução cubana em um momento histórico crucial, que será marcado por tudo que devemos avançar na atualização do modelo econômico", disse Diaz-Canel em seu primeiro discurso como presidente ante a Assembleia Nacional.