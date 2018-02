Press Release from Business Wire : Calvin Klein, Inc.

CALVIN KLEIN anunciou hoje que o Diretor de Criação da marca, Raf Simons,apresentou o desfile de sua Coleção Outono 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYCna Bolsa de Valores de Nova York ontem à noite.

The front row at the Fall 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYC runway show last night in New York

"Esta coleção é uma evolução de minha ideia da CALVIN KLEIN - de um ponto de vista sobre a sociedade americana - agora mais amplo e universal. É uma alegoria quanto a um encontro de antigos e novos mundos, referente ao descobrimento da América, Corrida Espacial dos Anos 60 e a era da informação no século 21. Ao refletir a noção de democracia, não há hierarquia cultural: as mesclas emancipam roupas e referências de seus significados, de suas próprias narrativas e acabam colando para descobrir algo diverso - um sonho diferente. Mais que qualquer coisa, esta coleção trata da liberdade. Um mundo que define a América e a CALVIN KLEIN." - Raf Simons, 13 de fevereiro de 2018

PAISAGENS intituladas, a exposição da Coleção Outono 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYC foi encenada em um terreno épico e irreal que lembra ao mesmo tempo um estúdio de som de cinema. O segundo plano se baseia na história recente da CALVIN KLEIN, porém reconfigurada: fragmentos das instalações de Sterling Ruby para a marca apareceram tendo como fundo um celeiro de pradaria do século 19 apresentada na campanha de Verão 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYC; as paredes do celeiro foram revestidas com imagens em tamanho de cartaz das obras de arte de Andy Warhol utilizadas na mesma coleção; ao lado delas, um conduto de ar emerge com um toque alienígena de ficção científica ou laboratório. O piso é acarpetado com montes de pipoca: a uma distância que parece neve.

A coleção e o local de encontro mostraram a cooperação em vários níveis e em andamento entre a CALVIN KLEIN e The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Personagens da Looney Tunes, Coiote e Papaléguas, da Warner Bros., originalmente mostrados como curta-metragens em cinemas desde 1949, também são apresentados em trajes selecionados. A última lembrança da inocência infantil, a ideia cheia de importância da Juventude Americana e os mesmos também podem ser vistos como uma alegoria da busca do Sonho Americano.

O Sr. Simons apresentou sua Coleção Outono 2018 a um público que incluíram convidados notáveis Nicole Kidman, Lupita Nyong'o, Isabelle Huppert, Margot Robbie, Millie Bobby Brown, A$AP Rocky, Laura Dern, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Letitia Wright, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Lucas Hedges, Judith Light, Kyle MacLachlan, James Murphy, Sandy Brant, Cindy Sherman, Kelela, Dev Hynes, Christina Ricci, Harris Dickinson, Ashton Sanders, Alex Hibbert, Rowan Blanchard, Amandla Stenberg, Anya Taylor Joy, Rachel Brosnahan, Alfie Allen, Bernard Sumner, Dane DeHaan, Paris Jackson, Maya Hawke,Jack Kilmer, Julia Garner, Sergei Polunin, Annabelle Sciorra, Valeria Bilello, Natasha Dupeyrón, Cindy Crawford, Rande Gerber, Karlie Kloss, Carolyn Murphy, Helena Christensen, Winnie Harlow, Jelly Lin, Jessica Jung, Camila Coelho, Helena Bordon, Brian Anderson, Helena Hauff, Richie Hawtin, e Clara3000, entre outros.

CALVIN KLEINé uma marca global de estilo de vida que exemplifica ideais arrojados e avançados bem como uma estética sedutora. Buscamos entusiasmar e inspirar nosso público enquanto utilizam imagens provocativas e designs atrativos a fim de despertar os sentidos.

Fundada em 1968 pela Calvin Klein e seu parceiro comercial Barry Schwartz, construímos nossa reputação como líder na moda americana através de nossa estética limpa e designs inovadores. Vendas globais de varejo dos produtos da marca CALVIN KLEIN superaram US$ 8 bilhões em 2016 e foram distribuídos em mais de 110 países. A CALVIN KLEIN emprega mais de 10.000 associados a nível mundial. Fomos adquiridos pela PVH Corp. em 2003.

Sobre a PVH Corp.

Como uma história que remonta mais de 135 anos, a PVH vem se destacando em marcas e negócios em crescimento com o rico legado americano, se tornando uma das maiores empresas de vestuário no mundo. Temos mais de 35.000 associados operando em mais de 40 países e receitas anuais acima de US$ 8 bilhões. Possuímos as icônicas marcas CALVIN KLEIN,TOMMY HILFIGER,Van Heusen,IZOD,ARROW,Speedo*, Warner'se Olga, bem como a marca íntima True & Co. com foco digital, e comercializamos uma variedade de produtos sob estas e outras marcas próprias e licenciadas conhecidas a nível nacional e internacional.

*A marca Speedo está licenciada para a América do Norte e o Caribe em perpetuidade pela Speedo International, Ltd.

CRÉDITOS DE ARTE: Obra de arte de Andy Warhol apresentada em roupas ©/®/? The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.;

Looney Tunes e todos os personagens e elementos relacionados da © & ? Warner Bros. Entertainment Inc.

CRÉDITO DE IMAGEM - RUNWAY LOOKS: © 2018 Giovanni Giannoni

CRÉDITO DE IMAGEM - RETRATOS DE CELEBRIDADES + PRIMEIRA FILA: © 2018 BFA.com

IMAGENS ADICIONAIS DISPONÍVEIS EMwww.BFA.com

