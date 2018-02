EUA: Democratas revisarão memorando sobre investigação do FBI sobre a Rússia

Washington, 11 - Os deputados Democratas do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos dizem que irão revisar seu memorando sobre a investigação do FBI sobre a Rússia, para garantir que não haja divulgação prejudicial de segredos de Estado, e assim tentar novamente obter a liberação da publicação pelo presidente Donald Trump. Um assessor da Casa Branca prevê que em última análise o documento será divulgado.



Trump ignorou as objeções do Departamento de Justiça em relação à libertação de um memorando republicano que alegava abuso de poderes de vigilância na investigação. Mas bloqueou o memorando democrata, que tenta contrariar essas alegações.



O diretor legislativo da Casa Branca, Marc Short, disse em entrevista que o memorando democrata será liberado após passar por uma "limpeza". O deputado Adam Schiff diz que os Democratas do comitê terão uma reunião com o FBI para assegurar que o documento produzido pelo partido não compromete fontes e métodos de inteligência. Fonte: Associated Press.